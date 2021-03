Supermarché : voici l'enseigne la moins chère de France

Leclerc ? Auchan ? Casino ? Le magazine spécialisé Linéaires a effectué un classement des enseignes de grande surface les moins chères.

Chaque année, le spécialiste de la grande distribution étudie les prix des produits les plus achetés par les consommateurs dans plus de 150 magasins. Pour son classement de 2020-2021, il a relevé les étiquettes de 86 références nationales.

Résultat : les prix les plus bas sont constatés chez Leclerc. Dans les magasins de Michel-Edouard Leclerc, le chariot de 100 euros en moyenne contenant tous ces produits revient à 91,9 euros. Soit une baisse de 1,8 point sur un an, selon Linéaires.

Jusqu'à 24 euros de différence selon le supermarché

Les enseignes Intermarché (93,7 euros) et Système U (94 euros) viennent compléter le podium des supermarchés les moins chers. A l'opposé, Monoprix et Casino viennent fermer la marche avec des paniers chiffrant respectivement à 113,5 euros et 116 euros.

Ce classement montre qu'il peut y avoir jusqu'à 24 euros de différence entre deux magasins pour les mêmes produits. Un écart loin d'être négligeable pour les consommateurs, en particulier en cette période de crise.

A noter que, pour faire ces relevés, Linéaires ne prend pas en compte les éventuelles remises destinés aux détenteurs de cartes de fidélité. Un argument mis en avant par certains distributeurs, qui assurent proposer des prix beaucoup plus intéressants à leurs clients les plus fidèles. Pour d'autres, comme Monoprix, les prix élevés s'expliquent notamment par leur omniprésence en centre-ville, avec les loyers qui vont avec.