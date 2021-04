Swatch développe un nouveau matériau et poursuit sa révolution green

Alors qu’en septembre 2020, Swatch inaugurait sa première collection élaborée à partir de matières naturelles, la marque Suisse poursuit sa révolution. La griffe a dévoilé ce mardi un tout nouveau matériau responsable, développé par ses équipes : la biocéramique.

Conçue à partir de deux tiers de céramique et un tiers de plastique biosourcé, c’est-à-dire un platique composé de matière végétale ou naturelle en l’occurrence les graines de ricin, la biocéramique marque une nouvelle étape dans la quête d’innovation de Swatch. Dévoilé par Bernardo Tribolet, vice-président marketing et Carlo Giordanetti, directeur artistique, ce nouveau matériau écoresponsable, présenté comme plus résistant et doté d'un toucher doux, s'inscrit dans le virage écologique entamé par la marque, il y a un peu plus d'un an, avec le lancement de la «1983». Ce nouveau matériau, plus résistant que la céramique, moins fragile que le plastique et surtout capable d'être produit en série, fait l’objet pour son lancement d’une collection à part entière la Big Bold.

Cinq coloris tendance ou intemporels pour son lancement

Décliné en cinq coloris - rose pastel, bleu clair, gris, noir et blanc - ce nouveau modèle combine un large boîtier et un cadran conçus en biocéramique à un bracelet, des passants et le verre du cadran fabriqués en matériaux biosourcés. Il sera commercialisé à partir du 15 avril avec pour ambition de rester abordable (125 euros).

Un premier pas pour cette nouvelle technologie brevetée Swatch, qui sera prochainement proposée sur d'autres modèles et collections et qui compte bien révolutionner de façon durable l'industrie horlogère. Et en matière de révolution, Swatch s'y connaît. En 1983, la marque bousculait déjà les codes en lançant une montre dotée de seulement 51 composants conçue à l'époque dans un matériau innovant : le plastique.