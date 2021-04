Maillots de bain : les dix tendances de l'été 2021 en images

Les virées à la plage et les journées farniente au bord de la piscine vont bien finir par arriver. Pour être fin prête le jour J, les collections de maillots de bain se dévoilent. Et cet été, un vent de liberté souffle sur les collections.

Coloris, coupe, tendance, tout est permis. Des couleurs franches, à l'instar du rouge intense plébiscité par Eres cet été, au pastel, qui envahit toutes les collections de prêt-à-porter cette année et se décline en vert d'eau et lila chez Roxy, rien n'est impossible. Les motifs non plus n'ont pas de limite. L'inspiration rétro s'invite chez Sézane, accompagnée de froufrous toujours tendance cette saison. Les intemporels imprimés floraux ont comme chaque été la cote et se déclinent dans un esprit jungle chic (Banana Moon) ou plus seventies (Ysé). Très seventies également, le tie and dye s'impose aussi sur les maillots (Ellesse).

Egalement plébiscités, les modèles aux bretelles asymétriques ont les faveurs des créateurs (Etam). Les culottes hautes n'ont pas dit leur dernier mot et les modèles texturés (Albertine) se multiplient. Sans compter que saison après saison, le une pièce ne perd pas ses galons. Doté de décolletés plongeants, à bretelles fines, en total look noir ou version smocks, il reste l'un des incontournables des journées et soirées estivales. Tour d'horizon.

Les couleurs franches

La tendance asymétrique et froufrous

Des maillots texturés

L'esprit rétro

Des coupes aux lignes graphiques

L'incontournable tendance pastel

Le tie and dye

L'intemporel imprimé fleuri

La culotte haute

Le classique une pièce noir à décolleté