Factures d'électricité : les consommateurs devront rembourser leur compteur Linky à partir de 2022

Après le déploiement du compteur Linky dans plus de 90% des foyers français, il est désormais temps de faire les comptes. La facture s'élève à 5,7 milliards d'euros, à raison de 130 euros par boîtier, et doit être réglée... par les particuliers.

Ce n'était pourtant pas ce qui était prévu à l'origine. En 2011 Eric Besson, alors ministre de l'Industrie et de l'Energie, avait affirmé au Parisien que le chantier des compteurs Linky ne serait pas financé par les consommateurs. Pourtant, le rapport public annuel de la Cour des comptes en 2018 parle bien d'un «financement assuré par les usagers» qui laisse peu de place au doute.

Concrètement, Enedis a réglé 5,39 milliards d'euros, soit la majeure partie de la facture, en prélevant 10% sur ses fonds propres et en empruntant le reste auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI), à un taux très favorable de 0,77%.

Or, ce prêt, ce sont les usagers et non l'entreprise qui vont le rembourser, à partir de 2022. Cette opération est possible grâce à un mécanisme de «différé tarifaire» qui permet de décaler le remboursement de quelques années. Chaque consommateur devra ainsi s'acquitter des 130 euros du boîtier, sans compter les frais annexes.

Des bénéfices incertains pour les usagers

Deux milliards d'euros devraient ainsi être prélevés d'ici à 2030. L'opération est particulièrement intéressante pour Enedis puisque le taux d'intérêt appliqué au remboursement sera bien moins avantageux que celui accordé par la BEI, à 4,6% contre 0,77%. L'entreprise réalise ainsi un demi-milliard d'euros d'intérêts supplémentaires.

En ce qui concerne les 3,7 milliards d'euros restants à rembourser, Enedis explique au Parisien que la somme sera «compensé[e] par les économies générées grâce au compteur» Linky, notamment avec la réduction des charges d'exploitation puisque les relevés sont désormais faits à distance.

Des économies dont le bénéfice pour les usagers est plus qu'incertain. C'est pourquoi les associations de consommateurs se font entendre à ce sujet, l'UFC-Que choisir ayant publié une pétition intitulée «Linky - Refusons de payer pour Enedis !» dès 2018. Close le 31 décembre 2020, elle a obtenu plus de 334.000 signatures.