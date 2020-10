Hérault : un habitant privé d'électricité depuis un an pour avoir refusé un compteur Linky

Cela fait maintenant un an que Nicolas, un habitant de Lignan-sur-Orb (Hérault), est privé d’électricité pour avoir refusé l’installation d’un compteur Linky dans sa maison.

Comme le rapporte France Bleu, jusqu’en septembre 2019, ce père de famille était équipé d’un compteur de chantier. Il avait opté pour cette solution provisoire le temps de terminer les travaux de son logement. Mais à échéance du contrat, a-t-il assuré, Enedis lui a enlevé l’équipement sans le prévenir, et ce, malgré des factures d’électricité payées.

De son côté, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en France, a affirmé avoir reconduit à deux reprises le contrat de ce compteur de chantier, d'un an à chaque fois. L’Héraultais explique qu’il fait actuellement 19 degrés dans sa maison et que c’est encore «assez supportable», mais «le pire est à venir», avec l’arrivée de l’hiver et la chute des températures.

Depuis, Nicolas a installé un groupe électrogène, un dispositif autonome capable de produire de l'électricité, mais qui est assez bruyant. Ainsi, afin de limiter les nuisances sonores, il se rend ainsi dans sa famille ou chez des amis. «Ce n’est pas simple. Mais pas question de quitter notre maison», a déclaré l’habitant, qui a reçu le soutien du collectif Stop linky Languedoc Roussillon + info 5G.

Contacté par nos confrères, Philippe Malagola, le directeur d'Enedis dans l’Hérault, s’est engagé a trouvé une solution rapide pour que Nicolas ait du courant. Depuis le début de leur installation en 2015, ces boîtiers verts, dont l’objectif est pourtant de permettre à chaque foyer de connaître au jour le jour sa consommation, et d'être facturé selon sa consommation électrique réelle, et non à partir d’une estimation, font l’objet de controverses.

Certains particuliers l’accusent notamment d’émettre dans les habitations des ondes électromagnétiques nocives pour la santé, de déclencher des incendies, et considèrent que les informations collectées par le compteur Linky portent atteinte à la vie privée. A ce jour, 25 millions de compteurs Linky ont été installés dans l’Hexagone. D’ici à 2021, Enedis prévoit de remplacer 90% des 35 millions de compteurs électriques pour des compteurs communicants Linky.