L'UFC-Que choisir dénonce «l'explosion des factures» d'électricité

L'UFC-Que choisir a fait le calcul : le tarif réglementé de vente (TRV) de l'électricité a connu une hausse de près de 50% en dix ans. L'association dénonce une «explosion» du prix et souligne ses répercussions sur les factures des Français.

Par exemple, «un ménage moyen chauffé à l'électricité au TRV aura vu passer sa facture d'électricité de 1.019 euros à 1.522 euros entre 2010 et 2020», illustre l'organisme de défense des consommateurs. La fiscalité ainsi que la hausse des coûts de transport et distribution n'expliquent pas totalement le phénomène. Pour l'UFC-Que choisir «c'est l'organisation même du marché de l'électricité qui est responsable de cette augmentation».

Le mécanisme Arenh (Accès régulé à l'énergie nucléaire historique) est notamment mis en cause. Il oblige EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire à ses concurrents et à bas prix. Plafonné, il représente un tiers de la production du fournisseur. Or, selon l'UFC-Que choisir, «le rationnement de la quantité d'électricité ainsi disponible a poussé les prix, tant du TRV que des offres de marché, à croître artificiellement, et frappé très concrètement les consommateurs».

Résultat, les répercussions touchent l'ensemble des Français : les clients d'EDF au tarif réglementé, mais aussi ceux qui ont recours aux fournisseurs alternatifs. En effet ces derniers augmentent leurs prix car ils ne peuvent pas acheter assez d'électricité nucléaire bon marché. Sans compter que l'association de défense des consommateurs craint de nouvelles hausses tarifaires prochainement, en lien avec le projet de restructuration d'EDF.

Les négociations en cours incluent justement l'enjeu d'une meilleure rémunération du nucléaire. L'UFC-Que choisir réclame donc un «moratoire» sur ces discussions, mais aussi «la mise en place d'un débat public sur le devenir de cette régulation, sur la base d'une transparence sur les coûts réellement supportés par EDF».

A plus court terme, l'association plaide également pour un «déplafonnement immédiat des volumes d'Arenh accessibles par les fournisseurs alternatifs», afin de stopper «la spirale inflationniste actuelle».