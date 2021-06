Tourisme : les 10 plages françaises les plus recherchées par les internautes

Les Français n'attendent qu'une chose : pouvoir partir en vacances. Alors que traditionnellement le littoral est toujours plébiscité, la côte Méditerranéenne et les eaux translucides de la Corse sont plus largement recherchées par les Français, selon le classement des plages les plus consultées sur Internet.

Etabli par le comparateur de location de vacances Likibu, le palmarès des vingt plages ayant fait l'objet du plus grand nombre de requêtes sur la toile ces douze derniers mois place les calanques de Marseille en tête des plages les plus recherchées. Deux sites de la Cité Phocéenne se hissent à la première et seconde marche du podium, suivis de la Normandie. Bien connue pour avoir été le terrain du débarquement, Omaha beach clôt le trio de tête, talonnée par la Corse. Pas moins de cinq plages ourlant l'île de beauté figurent dans le top 20, dont voici les dix plages les plus plébiscités.

La plage d'Argent, Corse

A la dixième place avec 12 280 recherches, la plage de Mare e Sole également appelée plage d'Argent se trouve sur la rive sud du Golfe d'Ajaccio. Elle abrite de nombreuses paillottes et offre une vue spectaculaire sur les îles sanguinaires au coucher du soleil.

Plage de Saleccia, désert des Agriates, Corse

Toujours sur l'Ile de Beauté, la plage de Saleccia est considérée comme l'une des plus sauvages et plus belles plages de Corse. Située dans le désert des Agriates, ce cordon de sable blanc d'un kilomètre est bordé de part et d'autre de pin d'Alep et d'eau turquoise. Elle a servi de décor au film « Le jour le plus long», tourné en 1961 et oscarisé deux ans plus tard.

Plage de l'Estagnol, Bormes-les-Mimosas

Considérée comme l'une des plus belles plages de sable fin de Méditerranée, formant un U, elle s'étend sur près de 500 mètres offrant un lagon peu profond aux eaux cristallines rappelant des contrées plus lointaines. Un site qui a fait l'objet de plus de 16 000 recherches.

Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Corse

Elle frôle de son côté les 17 000 recherches. La plage de Palombaggia, situé au sud de Porto-Vecchio, en Corse, est elle aussi réputée pour son cadre entre sable blanc, roches rougeoyantes et pins parasols.

Plage de l'Espiguette, le Grau-du-Roi

A une demi-heure de Montpellier, la plage d'Espiguette dans le Gard déroule sur dix kilomètres ses étendues dunaires et sableuses dans un décor sauvage préservé de toute construction, lui offrant ainsi tous les attributs d'un désert. Un site étonnant qui cumule 17 800 requêtes.

Plage de Pampelonne, Ramatuelle

Sa réputation est internationale et elle a contribué à la notoriété de Saint-Tropez. La plage de Pampelonne, sa anse de 4, 5 kilomètres et son sable blanc ont été plébiscités plus de 20 000 fois.

La plage de Santa Giulia, Porto Vecchio, Corse

Située au sud de Porto-Vecchio, la plage de Santa Giulia et la baie de même nom ont fait l'objet de près de 21 000 recherches. Il faut dire que le site est l'un des plus célèbres de Corse du sud avec son lagon implanté au pied d'une montagne et ses kilomètres de sable blanc.

Omaha Beach, Vierville-sur-Mer

Sur la côte normande, c'est la plus connue des cinq plages du débarquement avec Utah beach et Arromanches. Lieu de commémoration, elle abrite le musée mémorial Omaha beach et a été plébiscitée à plus de 22 000 reprises.

La calanque d'En-Vau, Marseille

Le parc national des calanques n'est plus à présenter. Site protégé, débouchant sur de nombreuses criques paradisiaques, il est tous les ans largement plris d'assaut par les voyageurs. A elle seule, la calanque d'En-Vau, encaissée entre deux parois rocheuses et surplombée par le belvédère d'En-Vau, a été recherchée plus de 36 500 fois.

Calanque de Sormiou, Marseille

La plus grande calanque de Marseille arrive sur la première marche des sites les plus recherchés avec un peu plus de 39 000 requêtes. Berceau mondial de la plongée, puisque le commandant Cousteau y a fait ses premières plongées en bouteille dès 1942, le site aux eaux turquoise et ses cabanons pittoresques est aujourd'hui également la calanque la plus fréquentée.

A noter également, la Plage de Saint-Clair au Lavandou, la Grande plage de Biarritz et la plage de la Baule viennent clore ce top 20 et arrivent respectivement à la 18e, 19e et 20e position.