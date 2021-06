Plus de 60 références de glaces rappelées à cause d'un pesticide cancérogène

Avec ces températures estivales, la tentation de déguster une glace est grande. Mais, avant de se faire plaisir, il est préférable de s'assurer que la gourmandise choisie est sans danger : plus d'une soixantaine de crèmes glacées font actuellement l'objet d'un rappel produit.

Plusieurs grandes marques, telles que Netto, Carrefour, Picard ou encore Adélie (Intermarché), ont alerté les consommateurs à ce sujet. Les produits concernés, dont la liste complète peut être consultée sur le site Rappel Conso, ne doivent pas être ingérés en raison de leur teneur en pesticides, qui dépasse «les limites autorisées par la réglementation européenne».

#RappelProduit





Crème glacée VANILLE MACADAMIA Sauce saveur caramel - CARREFOUR SENSATION





Risques : Dépassement des limites autorisées de pesticides





Motif : teneur en oxyde d'éthylène dépassant les limites autorisées par la réglementation européennehttps://t.co/1NHD0ZlIe9 pic.twitter.com/90cg55OjRB — RappelConso (@RappelConso) June 14, 2021

#RappelProduit





sorbet (divers parfums cf liste ci-dessous) - Glaces des Alpes





Risques : Additifs et arômes dépassement des seuils de sécurité





Motif : découverte d’oxyde d'éthylène au-delà de la limite réglementaire dans des gommes gélifiantes reçues d’un fournisseur et ent pic.twitter.com/cR0UifrfOq — RappelConso (@RappelConso) June 11, 2021

#RappelProduit





NETTO CONE GOURMAND 6x110mL CHOCOLAT NOISETTE - NETTO





Risques : Autres contaminants chimiques





Motif : Teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédienthttps://t.co/Px0VZmZ6Yg pic.twitter.com/HOqo64EmsR — RappelConso (@RappelConso) June 11, 2021

La substance mise en cause est l'oxyde d'éthylène, classé comme «agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR)» selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Son utilisation est donc «interdite dans l'Union européenne en tant que produit de protection des denrées alimentaires et des aliments pour animaux depuis 2011».

L'oxyde d'éthylène, qui sert notamment d'agent de stérilisation, dans les industries pharmaceutique et agroalimentaire, a déjà fait parler de lui il y a peu. Fin 2020, plus de 800 produits contenant des graines de sésame avaient déjà été rappelés car ils en contenaient. A l'époque, la DGCCRF ne constatait «pas forcément» de «risque immédiat aux doses constatées».