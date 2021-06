Fête des pères 2021 : les pièces mode et tendance à offrir

Le dimanche 20 juin, il s'agira de fêter les papas. Pour trouver l'inspiration, pourquoi ne pas piocher parmi les dernières tendances mode du moment et l'aider à préparer sa valise pour l'été?

Du t-shirt à message en passant par la chemise à fleurs très tendance cet été, sans oublier la logomania ou le retour du tie and dye, cette sélection réunit les nouveautés repérées dans les collections printemps-été 2021. Qu'il soit sportif, casual chic ou éco-responsable, le choix ne manque pas.

Des collections mini moi

Jules ne fête pas les papas à moitié. La marque signe cette année de nombreuses pièces clin d'oeil qui leur sont spécialement dédiées. Parmi elles, une collection de t-shirts à porter en famille pour être assortie. Des t-shirts à message - «L'original... le vrai, l'unique», «Chef d'oeuvre... ou presque», «Tribu d'amour», «Irrésistible » - ou tout simplement à rayure déclinés en modèle homme et enfant pour faire la paire. Sans oublier, la collaboration Jules et Monsieur Madame mettant en scène les célèbres personnages de la série littéraire jeunesse à travers deux t-shirts qui se répondent: «Papa génial et joyeux», « Génial et joyeux comme papa».

Collection mini moi, Jules, 12, 99 € et 9, 99 €.

L'objet identifé pour évoluer dans le bon espace temps

Il n'aurait manqué l'atterrissage de Persévérance sur Mars sous aucun prétexte. Il suit les aventures de Thomas Pesquet. Il n'est pas le seul. La planète mode s'est elle aussi entichée de la conquête spatiale et tout particulièrement du logo de la Nasa. Les quatre lettres de l'agence fédérale spatiale américaine sont partout comme sur la tout nouvelle «Space collection» signée Swatch. Cinq modèles qui raviront les papas qui ont la tête dans les étoiles.

Space collection, Swatch, à partir de 80 €. Modèle Extravehicular (photo) 155 €.

Le t-shirt éco-responsable

La protection de l'environnement lui tient à coeur. Faguo signe une collection baptisée Reduce : des t-shirt, sweat, sac à dos et basket conçus à partir de matériaux recyclés pour réduire son empreinte carbone.

T-shirt Reduce, Faguo, 35 €.

Le sac à dos surfing spirit et digital nomade

Virée en famille, sortie nature entre copains, session surf... Eastpak revisite son emblématique Padded Pak'R. Nouvellement doté de deux poches avant, d'un range bouteille et d'une poche rembourrée pour ordinateur au cas où le devoir l'appellerait, le Padded double a tout pour séduire l'aventurier moderne. Un modèle décliné en dix coloris du noir au gris en passant par le bleu, le rose et le jaune au doux nom de Sunset yellow. Une invitation au voyage en soi.

Padded Double Sunset Yellow, Eastpak, 67 €.

La tong feel good

Pour qu'il démarre l'été du bon pied, Havaianas a lancé un nouveau modèle masculin. Une tong au look plus urbain, mêlant cuir et tissu à l'incontournable semelle Havaianas dotée en prime d'un toucher tout doux. Un modèle tout terrain à porter en ville comme à la plage, disponible en trois coloris.

Tong Urban Way, Havaianas, 35 €.

Le caleçon chic

Il en porte 365 par an, alors autant qu'il soit élégant dedans. De la rayure chic et intemporelle aux imprimés fleuris et exotiques signés Liberty of London, la griffe d'accessoires Le colonel signe une collection de caleçons printemps-été ultra graphique parfaits pour l'été.

Caleçon rayure verte, Le colonel, 25 €.

La basket blanche «green»

Véritable tendance 2021, les baskets blanches ont la cote. Alors quand en prime elles sont green, que demander de mieux ? M. Moustache en offre son interprétation rétro, dotée de semelles conçues à partir de chaussures recyclées. Incontestablement, blanche et verte en même temps !

Basket Arthur, M. Moustache, 130 €.

Les deux casquettes font la paire

Il a les yeux de son père ! Non, il a presque la même casquette. Alors que les collections parent-enfant souvent appelée «mini moi» ont la cote, la griffe de casquettes et bonnets Chamaye signe de jolis modèles «assortis mais pas identiques». Un parti-pris malin, qui a donné naissance à des pièces originales à porter en famille. A chacun sa broderie («cool dad», «wild child», «enfant terrible», «canaille») ou sa couleur ( jaune, vert, bleu, à rayures...).

Casquette «Cool dad», Chamaye, 34 €.

La chemise hawaïenne

Il aime se tenir au courant des dernières tendances ? La chemise à fleurs des années 1990 est incontestablement de retour. Une pièce à glisser sans problème dans la valise d'été, d'autant qu'elle s'est refait une beauté avec des modèles au style plus graphique. Imprimés tropicaux ou botanique, à chacun son style à condition de l'associer à un short ou pantalon sobre.

Chemise imprimés tropicaux, Jack and Jones, à partir de 24, 90 €.

Le tie and dye

Tout comme la chemise à fleurs, le tie and dye fait lui aussi son come-back. Popularisés dans les années 1970 avec le mouvement hippie, ces motifs psychédéliques et leurs dégradés de couleurs se font plus doux et habillent aussi bien t-shirts (Asos), polos (Ralph Lauren) et chemises (Jules).

T-shirt Tie and dye, Asos Man, 27, 99 €.