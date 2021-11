Noël 2021 : les meilleurs produits de beauté à offrir

A l’approche des fêtes, les marques de cosmétiques rivalisent d'inventivité pour surprendre et séduire les amateurs de maquillage. Pinceaux, palette en édition limitée, rouge à lèvre glamour…Voici une sélection de cadeaux beauté à offrir.

Un coffret cocooning

©Marionnaud

Rien de tel que le coffret cocooning signé Marionnaud pour affronter l’hiver. Celui-ci est notamment composé d’un mini rouleau visage permettant de tonifier et de raffermir la peau. Afin d’améliorer la qualité du sommeil, la marque a également inclus un masque de nuit effet satiné qui offre une obscurité presque totale, ainsi que deux disques chat pailletés pour redonner de l’éclat au regard. Autre surprise : une bougie réconfortante senteur vanille et ambre.

Mon instant détente, Marionnaud, 22,99 €.

Des ongles lumineux

©MAC

MAC Cosmetics a collaboré avec la chanteuse espagnol Rosalia, qui mêle musique flamenco et hip-hop, pour créer une nouvelle collection de produits de beauté à son image. Baptisée «Aute Cuture», elle comprend notamment une gamme de vernis pour être élégante jusqu’au bout des ongles. Des rouges audacieux, aux teintes neutres, en passant par le pailleté or pour briller de mille feux, au total, six teintes ont été élaborées. Conçus sans subtances irritantes ou nocives pour la santé, ces vernis sont dotés d’un pinceau innovant pour une application parfaitement lisse.

Vernis à ongles «Aute Cuture», Rosalia X MAC Cosmetics, 19€ l’unité (13ml).

Un regard ensorcelant

©KIKO

Pour en mettre plein les yeux le jour J, Kiko a de son côté lancé une palette scintillante riche de douze ombres à paupières ultra-pigmentées et faciles à estomper. Avec ses teintes mates et fondantes, métallisées au toucher crème, et extra-brillantes, elle s’adapte à tous les styles. Doté d’un petit pinceau ainsi que d’un miroir, elle est idéale pour faire des éventuelles retouches au cours de la journée, ou d’une soirée.

A Holiday Fable Celestial Eyeshadow Palette, Kiko, 24,99€.

Un somptueux set de pinceaux

©Nocibé

Que ce soit pour sublimer son regard, son teint, ou encore sa bouche, il est essentiel d’être bien équipé. Pour une application parfaite du maquillage, la marque Nocibé a imaginé une élégante pochette rose poudrée à emporter partout avec soi comprenant sept pinceaux. Dans le détail, on y trouve un pinceau fond de teint, un pinceau poudre large, un pinceau blush biseauté, un pinceau correcteur, deux pinceaux ombres à paupières et un pinceau pour highlighter.

Mes pinceaux chéris, Nocibé, 19,95€.

Une bouche glamour

©Make Up Forever

Élaborée avec de pigments réflecteurs de lumière, la collection limitée de rouge à lèvre Make Up Forever ajoute une touche métallique aux fêtes de fin d’année. Orné d’un motif graphique et géométrique, ce rouge à lèvre à la texture douce se décline en cinq teintes hypnotisantes. En plus, il bénéficie d’un packaging élégant, rouge et léopard, qui fera tout son effet au pied du sapin.

Rouge à lèvres Artist Metallics, Make Up Forever, 24,50 €.