Noël 2021 : 10 calendriers de l'avent originaux pour les enfants

Il fait patienter les enfants jusqu’au 24 décembre. Le calendrier de l’avent est incontestablement le cadeau que tous les petits attendent en ce moment. Fans d’Harry Potter, de Lego, Playmobil, de pâte à modeler, de dino ou de tours de magie… voici dix modèles qui vont faire le bonheur des enfants cette année.

Né à la fin des années 1950, prenant à l’époque la forme de petits chocolats à savourer quotidiennement jusqu’au jour J, le calendrier n’a eu de cesse de se renouveler ces dernières années. En 2020, 1, 4 millions d'exemplaires ont ainsi été vendus et cette année une centaine de modèles ont été mis sur le marché, selon l'enseigne Jouéclub.

Pour s'y retrouver, cette sélection fait la part belle aux calendriers qui permettront aux enfants de jouer, entre enquête à résoudre, figurine à l'effigie de leurs héros préférés et activités à partager en famille.

Le plein de surprises et DIY

Auzou imagine cette année un élégant calendrier aux airs de village Russe. A l'intérieur, de jolies surprises créatives permettront aux enfants de se lancer dans la confection de bijoux, de parfaire la décoration du sapin de Noël, de customiser ses vêtements ou encore de se lancer dans l'écriture d'un conte de Noël.

Mon calendrier de l'avent créatif, Auzou, 29,95 €.

Le monde des dinosaures à portée de main

T-Rex, vélociraptor, diplodocus... les dinosaures ont toujours la cote auprès des enfants. Hape propose de plonger dans cet incroyable univers en découvrant chaque jour une nouvelle surprise. Puzzle, figurines, papeterie... raviront les archéologues en herbe.

Calendrier de l’Avent DinosArt Hape, exclusivité Oxybul Eveil et Jeux, 22,99 €.

Une enquête à résoudre jusqu'au jour J

En cavale joue la carte de l'originalité avec son calendrier de l'avent'ure. Un mois durant, les enfants, dès 6 ans, vont endosser la casquette d'agent secret. L'objectif, résoudre en un mois une grande enquête, grâce à des indices audio et des énigmes à résoudre chaque jour.

Le calendrier de l'avent'ure, en Cavale, 34,90 €.

Un univers sous marin pour jouer dans le bain

Les enfants aiment jouer dans leur bain. Pour qu'ils puissent imaginer de nouvelles aventures, Playmobil a eu la bonne idée de proposer un calendrier doté de figurines qui permettront de se lancer dans une expédition aquatique, avec notamment un scooter des mers flottant. Et pour encore plus de réalisme, dix pastilles de bain sans parfum, ni conservateur de la marque écoresponsable Tinti viendront transformer l'eau du bain en mer du sud. Bien vu.

Calendrier jeu de bain Policier mission aquatique, Playmobil, 26,99 €.

le monde de la forêt entre jeu et figurines

Les calendriers faisant la part belle aux pièces en bois se développent de plus en plus. Parmi eux, Nature et découvertes lance son calendrier jeu. Chaque jour, l'enfant découvre un animal de la forêt à travers des explications et une petite figurine à l'effigie de ce dernier. Et pour encore plus de plaisir, le calendrier se transforme en jeu de société à partager en famille.

Calendrier de l'avent jeu de la forêt, Nature et découvertes, 19,95 €.

Des figurines pour rejouer les aventures d'Harry

Harry Potter séduit toujours autant. Alors que le premier film de la saga célèbre cette année ses 20 ans, les enfants vont pouvoir rejouer les aventures d'Harry, Hermione et Ron, et recréer l'univers de Poudlard grâce aux figurines Lego bien cachées dans leur calendrier.

Calendrier Harry Potter, Lego, 29,99 €.

La boîte aux lettres pleine d'activités

Bien connu pour ses activités manuelles à partager en famille, Panda Craft revisite, pour la deuxième année consécutive, le calendrier de l'avent en proposant sa boîte aux lettres de Noël. Cette année, deux nouvelles boîtes attendront les enfants, avec à la clef, vingt-quatre activités et autant d'énigmes et de surprises à découvrir chaque jour. Deux modèles sont disponibles, «La boîte à magie de Noël» pour les 3-7ans et «A la recherche de la magie perdue» pour les 8-12 ans.

Boîte aux lettres de Noël, Panda Craft, 35 €.

Une pluie de surprises à modeler

La pâte à modeler fait toujours le bonheur des petits. Pour agrandir leur collection et se lancer dans de jolies créations de Noël, Play-Doh signe un calendrier qui, fenêtre après fenêtre, donnera l'occasion aux petits de mettre les mains à la pâte.

Calendrier de l'avent Play Doh, 19,99 €.

Une poupée POP chaque jour

Les figurines POP sont largement plébiscitées par les enfants. Pour faire le bonheur des petits collectionneurs, Funko signe pour Noël une série de calendriers dotés de vingt-quatre mini POP. L'occasion par exemple, de collectionner les personnages de la célèbre saga Harry Potter.

Calendrier de l'avent Harry Potter Funko Pop, 55 €.

vingt-quatre tours de magie à découvrir

L'univers de la magie attire souvent les enfants. Pour les petits magiciens en herbe, Clementoni a réuni dans un calendrier vingt-quatre tours. Chaque jour, ils découvriront un nouveau subterfuge à réaliser le soir de Noël pour étonner toute la famille.

Calendrier de l'avent magie, Clementoni, 19,99 €.