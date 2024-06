Fête des pères 2024 : les mangas à offrir absolument

Devenu incontournable en librairie, le rayon manga propose de nombreuses nouveautés de qualité mais aussi des éditions spéciales de grands classiques. Voici les meilleures idées à piocher pour la fête des pères.

Dragon Ball version couleur

Manga star par excellence, Dragon Ball arrive dans une grande version couleur, qui donne un sacré coup de jeunes aux aventure de Son Goku. Basée sur l'édition sortie en 2016 au Japon, elle bénéficie d'une colorisation de chaque page inspirée de l'animé produit par la Toei dans les années 1980. Bon à savoir, cette édition inclut davantage de chapitres que l'édition originale ou l'édition Perfect, ce qui pourrait amener l'intégralité de la série à s'offrir une fin en 32 tomes, contre 34 normalement.

Dragon Ball version couleur, 2 tomes disponibles, d'Akira Toriyama, éd. Glénat, 14,95 € le volume

Nine Peaks

C'est un furyo (manga de voyous) redoutablement efficace qui débarque avec Nine Peaks. Parfaitement mise en scène par Tetsuhiro Hirakawa, cette nouvelle série nous plonge dans une guerre des gangs intense à laquelle participe le jeune Gakou, 16 ans, qui vit une relation complexe avec son père. Teinté de fantastique, ce début d'aventure est déjà une petite pépite du genre, avec un superbe dessin et des combats sous tension.

Nine Peaks, Tome 1, de Tetsuhiro Hirakawa, éd. Ki-oon, 6,95 €

La forêt de Hoshigahara

Avec «Le renard doré», sa nouvelle collection manga, les éditions Rue de Sèvres entendent mettre en lumière les univers poétiques de certains auteurs. Parmi les premiers titres proposés, on trouve La forêt de Hoshigahara, un récit d'Hisae Isawoka, où la magie se cache dans chaque case, avec des animaux qui parlent et de nombreux éléments surnaturels, dont un jeune garçon capable d'aider les âmes égarées à retrouver leur chemin.

La forêt de Hoshigara, Tomes 1 et 2, de Hisae Iwaoka, éd. Rue de Sèvres, 9,90 €

Chroniques de la mariée de Bretagne

Bonne pioche chez Kurokawa qui, avec Chroniques de la mariée de Bretagne, nous offre un récit qui prend place dans la France du Moyen-Âge. Plutôt bien documenté, le mangaka Junji Takehara nous transporte au XIIIe siècle pour nous conter la vengeance d'Andrée, une jeune femme chevalier déguisée en homme. Dans sa quête, elle croise le chemin de Thomas, un héraut (un messager) chargé de trouver une épouse pour l'héritier du duc de Bretagne. Evidemment, cet improbable duo va se perdre dans la bourrasque des événements d'un conflit sournois. Car en ce temps-là, la Bretagne était en proie à de grandes manœuvres entre les Capétiens et les Plantagenêts. Agréables à lire et bien rythmées, ces chroniques offrent une relecture intéressante de l'Histoire de cette région.

Chroniques de la mariée de Bretagne, Tome 1, de Junji Takehara, éd. Kurokawa, 7,95 €

#DRCL

Quand le mythe de Dracula est revisité par l'un des mangakas les plus talentueux de sa génération, on découvre avec effroi #DRLC. Le génie des pinceaux Shin'ichi Sakamoto (Ascension, Innocent, Coq de Combat...) livre dans ce titre sa version du conte terrifiant écrit par Bram Stoker. L'auteur s'intéresse en particulier à l'arrivée du seigneur des vampires en Angleterre après avoir débarqué du bateau Demeter. Des adolescents en pension à proximité deviennent ici les premières victimes du conte et ses futurs enfants de la nuit.

#DRLC, de Shin'ichi Sakamoto, éd. Ki-oon, 7,95 €

Le Voyage d'ours-Lune

Une ôde à la nature. Le Voyage d'Ours-Lune est l'un des nouveaux mangas de la collection Le Renard Doré, chez Rue de Sèvres. L'autrice Ho faire cheminer sa plume au gré des pérégrinations d'un ours et d'une corneille parcourant des vallées montagneuses, où la forêt abrite la vie de nombreux animaux. Invitant à la poésie et mettant volontairement les hommes de côté, ce manga constitue aussi bien une charmante initiation au monde animal - pour les plus jeunes - qu'une réflexion sur notre environnement - pour les adultes.

Le voyage d'Ours-Lune, de Ho, éd. Rue de Sèvres, 9,90 €

the ichinose family's deadly sins

Et si toute votre famille, vous y compris, perdait la mémoire ? Voici le postulat étrange sur lequel commence The Ichinose Family's Deadly Sins, le shônen de l'année chez Kana. Tout commence lorsque Tsubasa, un collégien, se réveille à l'hôpital après un grave accident, en compagnie de ses proches. Mais le retour de ces amnésiques dans leur foyer ne se fera pas sans mal, puisque chacun semble cacher de lourds secrets. A la fois grave et reposant sur des situations cocasses, The Ichinose Family s'avère suffisamment saupoudré de mystères pour que l'on s'y attache avec une certaine curiosité.

The Ichinose Family's Deadly Sins, de Taizan5, éd. Kana, tomes 1 et 2 disponibles, 7,10 €

Petite Forêt

Avec Petite Forêt, Delcourt-Tonkam fait revenir l'auteur du chef d'œuvre Les Enfants de la Mer (2006-2011) dans les librairies françaises. Daisuke Igarashi livre ici un récit touchant, loin du bourdonnement des grandes villes japonaises pour nous inviter plutôt dans la campagne nippone. Celle où les fleurs des plantes bourgeonnent, où les légumes se cueillent à la main et se dégustent à certaines périodes de l'année et où les récoltes du riz s'organisent pour donner des recettes au goût incomparable. Un retour à la terre, que l'on vit à travers les yeux d'Ichiko, une jeune femme bien décidée à cuisiner sa passion pour faire revivre ses souvenirs d'enfance. Magnifique.

Petite Forêt, de Daisuke Igarashi, éd. Delcourt-Tonkam, collection Moon Light, one-shot