Noël 2021 : les meilleures idées pour les fans de pop culture

La Pop Culture est une valeur sûre, en matière de cadeaux. Personnages cultes, véhicules mythiques, sagas inoubliables… Pour Noël 2021, tous seront au pied du sapin, avec une tendance kidulte partie pour durer.

L'empire contre-attaque en Lego

Lego sait comment parler aux fans de Star Wars. Dans sa gamme premium Ultimate Collector's Series, il sort cette année un splendide AT-AT, le fameux véhicule à quatre pattes aperçu pour la première fois dans L’Empire contre-attaque. Composée de 6.785 pièces et véritablement gigantesque, cette forteresse a été traitée avec un sens aigu du détail, et elle est livrée avec plusieurs éléments permettant de revivre la bataille de Hoth comme si on y était.

Véhicule AT-AT, Lego, 799,99 €, disponible à partir du 26 novembre

Un jeu pour briller à l'apéritif

Il y a ceux qui brillent en citant Victor Hugo, et les autres. Dans ce jeu idéal pour l'apéro, il faut associer, le plus astucieusement possible, les cinq cartes Culture (artistes, oeuvres, etc.) de son jeu à la carte Clac du maître de la partie. Libre à lui, ensuite, d'accepter votre proposition audacieuse ou de vous renvoyer dans les cordes. De Marvel à Game of Thrones en passant par Star Wars, il y a de nombreux thèmes tirés de la Pop culture et, évidemment, de nombreux sujets d'engueulades potentiels.

Jeu de société Clac ta culture, First Editions, 10,95 €

L'agence tous risques en version Playmobil

Un nouveau cap est franchi pour Playmobil, qui intègre de nouvelles franchises cultes en cette fin d'année, pour notre plus grande joie. Après l'Aston Martin DB5 de James Bond, c'est au tour du célébrissime fourgon de L'agence tous risques, tout droit sorti de la série des années 1980. Outre le véhicule (un GMC customisé à outrance), la boîte contient de nombreux accessoires et les figurines des principaux personnages, dont Barracuda, Hannibal et Looping. Pas sûr que vous laisserez les enfants jouer avec, en revanche.

Fourgon The A-Team, Playmobil, 89,99 €

Mickey donne l'heure à toute heure

Une simple horloge ? Pas si sûr. Ce modèle fait en effet partie de la gamme Echo d'Amazon, ce qui fait de lui un parfait compagnon pour votre enceinte connectée. L'horloge est par exemple dotée de 60 LED qui permettent d'afficher un minuteur que l'on contrôle à la voix, et l'heure se synchronise directement via internet. Un objet High-tech donc, et pourtant délicieusement rétro avec ce Mickey Mouse très vintage, donc les bras font figure de petite et de grande aiguille.

Horloge Echo Wall Clock, Edition Disney, Amazon, 49,99 €

Un SSD digne du mandalorian

Un SSD NVMe, c'est une sorte de petit disque dur ultra-rapide que l'on ajoute dans un PC ou une console pour étendre l'espace de stockage. Pas forcément très sexy, mais Seagate a décidé d'offrir à son dernier modèle une parure de choix. Il reprend les codes de la série The Mandalorian, de Disney, avec des nervures rappelant un lingot de Beskar, un métal très précieux dans la série disponible sur Disney+. Voilà de quoi faire vibrer les amateurs, d'autant plus que le modèle, disponible en versions 500 Go, 1 To et 2 To, offre des performances de haute volée.

Disque SSD NVME Beskar Ingot, Seagate, à partir de 159 €

Snoopy s'associe au croco

Snoopy, Charlie Brown, Woodstock, Lucy... Tous les personnages emblématiques du comic strip Peanuts sont au menu de cette collection sortie à la fin du mois d'octobre chez Lacoste. De nombreuses pièces, pour adultes ou enfants, ont bénéficié de ce traitement très spécial, pour un résultat flashy et plein de créativité. On adore par exemple ce hoodie au style très sportswear, mais on pourrait aussi citer des modèles plus faciles à porter à la ville, avec même du footwear et de la maroquinerie.

Hoodie Lacoste X Peanuts, 200 €

l'arc initial de «One Piece»

Une fin d'année chargée pour la saga One Piece, d'Eiichiro Oda. Le centième tome du manga arrive en France, en même temps que la diffusion du 1.000e épisode pour l'anime, ce qui en fait une des plus grandes sagas de l'histoire. Pour célébrer l'événement, l'éditeur Glénat propose une très belle entrée en matière avec ce coffret réunissant les 12 premiers Tomes, communément appelé l'arc East Blue. Un cadeau idéal pour ceux que la série intéresse, mais qui seraient un peu intimidés par l'ampleur incroyable de la saga.

Arc «East Blue» «One Piece», Tome 1 à 12, éd. Glénat, 82,80 €

Le retour d'un compagnon trop mignon

Le Tamagotchi se réinvente, pour Noël 2021. Le petit animal virtuel, star des cours de récrés à la fin des années 1990, a connu de nombreuses évolutions, et la dernière en date le rend encore plus séduisant. S'il faut toujours bien prendre soin de lui, on a désormais le choix entre 24 petits personnages aux caractères différents. L'objet est aussi équipé d'un écran couleur et d'un appareil photo. Vous pouvez donc apparaître sur les clichés en compagnie de votre compagnon ou facilement inviter ceux de vos amis, grâce à un QR Code présent sur chaque œuf.

Tamagotchi Pix, Bandai, 59,99 €