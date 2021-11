Noël 2021 : les meilleures enceintes connectées de l'année

Désormais incontournables, les enceintes connectées ont su conquérir les amateurs de musique, même les plus exigeants. Voici notre sélection des meilleurs modèles lancés cette année et disponibles pour Noël.

Les tarifs sont basés sur les prix de vente conseillés et ne tiennent pas compte de promotions proposées par les revendeurs.

JBL CLIP 4

Etonnantes, les petites enceintes connectées Clip 4 de JBL le sont à plus d'un titre. Ce modèle dont le design est inspiré d'un cadenas mise sur le nomadisme et des dimensions compactes pour se glisser dans une valise ou s'accrocher à n'importe quel sac grâce à son mousqueton. Surtout, JBL livre ici une enceinte connectée qui délivre un son très honorable et bien plus riche qu'on ne l'aurait imaginé. Etanche à l'eau et ne craignant pas la poussière, le Clip 4 possède une autonomie intéressante de 10 heures. Pas mal compte tenu de sa compacité.

Clip 4, JBL, 59,99 euros.

Apple HomePod Mini

Lancées fin 2020, les petites enceintes HomePod Mini prennent des couleurs cette année. Apple vient de lancer une nouvelle gamme ajoutant les coloris orange, jaune et bleu aux blanc et noir. La puce S5 intégrée est chargée de traiter le son à la volée afin de le recalibrer pour un rendu sonore fidèle. Le HomePod Mini intègre un aimant néodyme et l’association de deux radiateurs passifs à annulation de force pour offrir un son profond et des basses bien présentes. Elle promet de nouvelles interactions avec Siri, son assistant virtuel, au sein d'un même foyer. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un modèle sans fil et nomade. Il faudra donc prévoir une prise de courant à proximité.

HomePod Mini, Apple, 99 euros.

Google Nest Audio

Google poursuit ses efforts en matière de matériel audio. En atteste sa dernière enceinte baptisée Nest Audio. Reposant sur un design en forme de galet épuré, elle délivre un son très flatteur compte tenu de sa taille. Grâce à ses deux drivers, un woofer et un twitter, les graves sont présents, mais les médium et les aigus ne sont pas en reste et l'on est même surpris de sa qualité compte tenu de son prix (moins de 100 euros). Sur ce point, Google a fait de sérieux efforts lorsqu'on compare la qualité de sonore de ses premières enceintes connectées. Bien sûr, le Nest Audio intègre aussi Google Assistant afin d'interagir avec lui. Attention toutefois, il s'agit d'une enceinte filaire.

Nest Audio, Google, 99,99 euros.

marshall emberton

Sur le marché des enceintes, Marshall a toujours su cultiver sa différence, en misant sur le design iconique inspiré de ses amplis pour guitares électriques. Parmi ses gammes, on peut retrouver la compacte Marshall Emberton qui délivre un son très présent et plutôt riche et détaillé compte tenu de sa taille. Ce modèle est proposé dans différents coloris, mais en 2021 c'est sa version black & brass qui fait sensation. Cette enceinte s'appaire aisément aux mobiles Android et iOS et démontre des qualité acoustiques intéressantes, avec un son proposant une emphase flatteuse. Marshall mise ici sur un produit robuste et doté d'une bonne autonomie (près de 20 heures en continu).

Emberton Black and Brass, Marshall, 169,90 euros.

SONOS ROAM

Toujours dans la catégorie des enceintes nomades, l'américain Sonos propose sa première du genre pour bouger partout avec du bon son. La Sonos Roam est un objet compact (17 cm de haut par 6 cm de large environ) et doté d'une excellente robustesse. Cette enceinte connectée est surtout conçue pour barouder et suivre ses propriétaires mélomanes en tous lieux, y compris en bord de mer ou de piscine puisqu'il ne craint ni l'eau, ni la poussière.

Côté son, le Sonos Roam s'intègre dans la droite ligne de l'écosystème de la marque et peut être appairé en WiFi avec les autres enceintes Sonos du foyer et il est même possible d'opérer la stéréo avec deux Roam. L'objet passe automatiquement en mode Bluetooth lorsqu'il s'éloigne du foyer pour s'appairer avec un smartphone et faciliter le partage de musique. A l'écoute, on regrette de prime abord un son contenu et qui peut paraître renfermé, même si les graves sont bien présents. Nous vous conseillons donc d'entrer dans la section égaliseur de l'application Sonos pour mettre les aigus à +4 et les basses à -1 ou -2 pour obtenir un rendu plus homogène et une meilleure présence sonore. Son autonomie entre neuf heures et dix heures s'inscrit dans la moyenne.

Roam, Sonos, 179 euros.

Sony SRS-XP500

Sony propose une gamme d'enceintes connectées «portatives» pour faire la fête et mettre l'ambiance. La récente SRS-XP500 promet d'assurer un véritable spectacle son et lumière. L'objet est donc pensé pour se faire remarquer et délivre un jeu de lumières entièrement paramétrable grâce aux applications mobiles gratuites Sony Music Center et Fiestable. Il est même possible d'y partager des karaokés. La SRS-XP500 est une enceinte encombrante mais qui peut être déplacée à volonté et posée aussi bien verticalement qu'horizontalement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle ne craint d'ailleurs ni les éclaboussures, ni la pluie. Si, on l'aura compris, le son qui l'anime est basseux, les deux twitters placés en façade se chargent d'équilibrer quand même la présence sonore.

SRS-XP500, Sony, 350 euros.

LG RP4

Avec son enceinte RP4, LG allie design et puissance sonore avec un bel objet qui peut autant habiller un intérieur que se faire entendre lors d'un dîner ou une soirée dans le jardin. Elle propose un son à 360 ° offrant des bassses bien présentes, tandis que son twitter en titane assure une bonne présence aux aigus. LG mise ici sur des matériaux mêlant tissus et aluminium, avec notamment une poignée pour la rendre transportable en tous lieux. Un système de LED permet d'en paramétrer l'éclairage, mais aussi d'offrir une ambiance clubbing pour les soirées dansantes. Son autonomie de dix heures est correcte, même si compte tenu de sa taille on aurait pu en attendre davantage sur ce point.

RP4, LG, 399 euros.

Triangle Aio Twin

Le son stéréo et chaud de la hi-fi est à retrouver dans les enceintes bibliothèques AIO Twin du constructeur français Triangle. Une paire que le constructeur français rend compatible avec des connexion Bluetooh et WiFi, même si le filaire reste possible. Avec un minimum d'encombrement, ces modèles habillent parfaitement un salon et peuvent se greffer à une chaîne hi-fi, un ampli ou une platine vinyle. La qualité de la stéréo est ici bien présente avec une finition et un choix des matériaux exemplaires. De quoi mettre son salon au diapason de la modernité.

AIO Twin, Triangle, 699 euros.

Cabasse The Pearl Keshi

Avec les petites enceintes The Pearl Keshi, Cabasse invite ses auditeurs à entrer dans le monde de la hi-fi haut de gamme autour d'une installation 2.1. Ses micro-enceintes sont en effet soutenues par un caisson de basse. Le fabricant français, qui fête ses 70 ans, mise sur un ensemble discret mais particulièrement présent sur le plan acoustique en promettant une puissance totale de 1.050 watts. Une puissance qui se gère grâce à sa télécommande dédiée, tandis que les Pearl Keshi se calibrent automatiquement pour délivrer un rendu sonore optimal. Les pieds en acier chromés ont été également conçus pour réduire les vibrations. Un ensemble qui se destine avant tout à aux mélomanes avertis ou aux cinéphiles qui rechercheraient en prime un home cinéma minimaliste mais costaud.

The Pearl Keshi, Cabasse, 2.490 euros.