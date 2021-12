Raclette : Ce site calcule automatiquement les bonnes quantités à acheter

Régulièrement cité comme l’un des plats préférés des Français, la raclette est synonyme de convivialité. Pour remédier à l’épineuse question des proportions, un site nommé Raclette.Word a mis à disposition un outil pour calculer automatiquement la quantité nécessaire afin d’éviter le gâchis.

Marquant le début des périodes froides et de l’hiver approchant, la raclette a pris une place particulière dans le cœur des Français depuis quelques années. Synonyme de fête culinaire, ce plat originaire de Suisse a intégré la liste des 167 traditions vivantes chez les Helvètes.

Pour aider tous les amateurs de ce plat à base de fromage à faire leurs achats le plus sereinement possible, une start-up française a créé Raclette.World en octobre 2021. Ce site a intégré tous les aliments traditionnels de la raclette, c'est-à-dire la charcuterie, les pommes de terre, les cornichons, les oignons et les champignons.

Avec un ton décalé, le site a utilisé l’intelligence artificielle afin de se mettre au service du consommateur en lui proposant un calculateur selon le nombre de convives, tout en prenant en compte leur niveau de faim et leur âge.

Les créateurs ont même pris soin de prendre en compte les végétariens en ajoutant une simple option pour ces derniers sur la page d’accueil.