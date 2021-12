Pull de Noël : le modèle déjà culte de Lidl en vente le 16 décembre en France

Les Français vont pouvoir se procurer le fameux pull de Noël de Lidl. Déjà en rupture de stock en Belgique, le tricot arrivera dans les magasins de l’Hexagone d’ici à quelques jours.

Le pull jaune, blanc, rouge, bleu frappé du logo de la marque sera commercialisé en France à partir du 16 décembre, à la veille de la journée internationale du pull moche de Noël, comme l’a confirmé à CNEWS le service presse de Lidl.

Ce premier modèle de Noël aux couleurs de l’enseigne sera vendu 9, 99 euros et devrait s'inscrire dans les pas des fameuses baskets lancées par l'enseigne en 2020. A l'époque, le modèle de sneakers, affichant lui aussi les couleurs de la marque, avait fait sensation. Et pour cause, mises sur le marché au prix de 12, 99 euros en petite quantité, elles se sont ensuite arrachées sur les sites de revente à des tarifs bien plus élevées, atteignant même les 1000 euros selon La Dépêche.

Lancés en Belgique la semaine dernière, ces nouveaux pulls sont déjà en rupture de stock dans le pays et plusieurs modèles sont notamment disponibles sur le site Leboncoin entre 20 et 70 euros, soit entre deux et sept fois son prix d'origine. De quoi laisser présager une affluence majeure dans les magasins Lidl français jeudi prochain.