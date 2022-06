Rappel massif d'oeufs dans toute la France : voici les lots concernés

Le site gouvernemental RappelConso a procédé ce lundi 27 juin à de nombreux rappels concernant plusieurs références d’œufs vendues dans la grande distribution en raison de la présence potentielle de salmonelle.

Des alertes pour contrer tout type d’infection à la salmonellose. RappelConso a publié ce lundi des rappels liés à de nombreux lots d’œufs vendus dans les centres commerciaux de l’Hexagone.

#RappelProduit



10 ŒUFS FRAIS DE POULES ELEVEES AU SOL - ECO +





Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)





Motif : Risque de présence de Salmonelleshttps://t.co/cwBWs5dR56 pic.twitter.com/gvNmKaZ1aw — RappelConso (@RappelConso) June 27, 2022

Parmi les produits concernés, le premier rappel cible les boîtes de 10 oeufs de la marque Eco +, commercialisées chez Leclerc du 1er juin au 24 juin. D’après le site, «seuls les produits portant le code additionnel 01 à la suite des codes-barres sont concernés par le rappel».

#RappelProduit



OEUFS DATÉS DU JOUR DE PONTE POULES ÉLEVÉES AU SOL - OEUFS DE NOS REGIONS





Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)





Motif : Risque de présence de Salmonelleshttps://t.co/SPypecuQse pic.twitter.com/p15tWhI9sZ — RappelConso (@RappelConso) June 27, 2022

Les boîtes de 6, 12 ou 20 oeufs de la marque Oeufs de nos régions, vendues dans la même enseigne entre le 30 mai et le 24 juin, ont été également pointées du doigt. Sur le site Rappel Conso, la fiche produit (disponible dans le tweet) détaille toute la liste des lots concernés par le rappel via une affichette récapitulative.

#RappelProduit



Œufs coquille Belle France - BELLE FRANCE





Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)





Motif : Présence de Salmonelles Enteritidishttps://t.co/PHfE1hSVFV pic.twitter.com/zq0lI0YWDa — RappelConso (@RappelConso) June 27, 2022

La marque Belle France n’a pas été épargnée par le rappel avec plusieurs produits concernés comme les boîtes de «12 œufs frais élevés au sol moyens ou gros Belle France», «6 œufs frais élevés au sol moyens ou gros Belle France», «12 œufs frais datés du jour de ponte moyens Belle France» et «6 œufs frais datés du jour de ponte gros Belle France».

Ultime produit suspecté par le site gouvernemental : le lot de 10 œufs frais moyens de l’enseigne Ecoprix. L’ensemble des aliments cités des marques Douce France et Ecoprix ont été mis en rayon entre le 3 et le 16 juin dans les magasins Coccinelle, Cocci Market, Panier Sympa, Rapid'Market et dans quelques supérettes indépendantes.

Chaque personne possédant l’un des lots mentionnés ci-dessus est priée de le rapporter dans le lieu de son achat afin de bénéficier d’un remboursement. A noter enfin qu’une cuisson des aliments supérieure à 65°C permet la destruction des bactéries comme la salmonelle.