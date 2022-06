Running : six paires taillées pour la course cet été

L’été est là. Une saison idéale pour enfiler les baskets et aller courir, à son rythme et en fonction de son profil. Les fabricants, cette année encore, proposent des nouveautés adaptées à chacun.

la performance totale

Pour commencer l'été, Asics débarque avec deux modèles très réussis et très haut de gamme de sa nouvelle gamme Metaspeed+. La première paire, baptisée Metaspeed Sky+, se distingue avec une semelle oversized (drop 5mm), et elle est conçue pour améliorer la vitesse moyenne en allongeant la longueur de la foulée. Pour cela, la marque mise sur une mousse plus dynamique et une plaque de carbone pour plus de rebond et d'économie d'énergie. L'autre modèle, la Metaspeed Edge+ (drop : 8mm), a un profil moins surprenant, et elle se destine aux coureurs à foulée rapide, qui veulent mieux la maîtriser tout en gagnant en amplitude.

Metaspeed Sky+ et Edge+, Asics, 250 €

l'amie des débutants

Idéales pour les sorties «légères» jusqu'à 10 kilomètres, les Jogflow 500.K de Kalenji seront l'amie de celles et ceux qui veulent se remettre au sport en douceur. En outre, leur look urbain discret est particulièrement réussi, ce qui ne gâche rien. Disponibles en trois couleurs, elles trouveront leur place dans n'importe quel vestiaire ou sac de sport. En toute légèreté.

Jogflow 500.K, Kalenji, 50 €

taillée pour elles

Une chaussure imaginée pour elles. Alors que les running pour femmes sont trop souvent dérivées d'une chaussure conçue au départ pour les hommes, Under Armour a fait le chemin inverse. Une équipe technique entièrement féminine a ainsi été mise en place pour créer la Flow Synchronicity, qui s'est penchée sur les problèmes de flexibilité et de soutien de la voûte plantaire spécifiques aux coureuses féminines. La chasse aux performances est ouverte. Et rassurez-vous, elle n'est pas disponible qu'en rose.

Flow Synchronicity, Under Armour, 130 €

la running responsable

Pour la nouvelle saison, Puma propose une collection d’équipements de course à pied avec des éléments créés à partir d’environ 50% de matériaux recyclés. C'est le cas de la Deviate Nitro, par exemple, au look sobre et efficace, qui utilise les matériaux durables First Mile. Taillée pour tous les revêtements, notamment urbains, elle est dotée de l'amorti Nitro, qui garantit un excellent retour d'énergie à chaque foulée.

Deviate Nitro, Puma, 170 €

La complice de tous les terrains

En été, les activités aquatiques sont partout. Pour éviter d'avoir à emporter plusieurs paires pour chacune de vos activités sportives, l'Amphib Bold 2 de Salomon est un excellent choix. Cette nouvelle chaussure amphibie se révèle armée pour toutes les sorties aquatiques (Canyoning, Rafting, Paddle…) ou terrestres. Respirantes et faciles à nettoyer, elles n'ont peur de rien.

Amphib Bold 2, Salomon, 100 €

L'entraînement optimisé

Encore de l'innovation chez Brooks. Pour cet été, le spécialiste américain propose plusieurs modèles dotés d'une mousse infusée à l’azote. Légèreté et retour d’énergie sont au rendez-vous, avec ce modèle qui s’adapte à la foulée unique de l'utilisateur.

Hyperion Tempo, Brooks, 150 €