Prix du gaz : le bouclier tarifaire prolongé jusqu'à la fin de l'année, annonce Elisabeth Borne

Lors d’un point presse tenu ce jeudi depuis un centre de commande national de gaz en Île-de-France, la Première ministre Elisabeth Borne a confirmé le prolongement «jusqu’à la fin de l’année» du bouclier tarifaire.

Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français.

Pour rappel, à l’automne dernier, le gouvernement avait pris la décision de mettre en place un «bouclier tarifaire» dans le but de protéger les ménages de la flambée historique des prix de l’énergie.

La mesure s'était d'abord traduite par un gel des tarifs du gaz, puis ceux de l’électricité, avec une hausse limitée à 4 %, au lieu des 44,5 % attendus, selon les calculs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Par ailleurs, pour renforcer son indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, la France veut remplir ses stockages de gaz à près de 100 % d'ici au début de l'automne et va se doter d'un nouveau terminal méthanier flottant dès l'an prochain pour assurer son approvisionnement malgré la baisse des livraisons russes, a toujours indiqué Elisabeth Borne.

Elisabeth Borne va rencontrer les chefs des forces politiques de l'Assemblée

Lors de sa prise de parole, Elisabeth Borne a également évoqué un échange «aujourd’hui ou demain» avec les présidents de groupes parlementaires.

«On est dans une situation inédite où le président de la République a pu échanger avec les forces politiques pour entendre jusqu’où les uns et les autres sont prêts à s’engager pour avoir une majorité pour agir au service des Français», a-t-elle dit.

«Pour ma part, je vais échanger avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l’Assemblée nationale», a-t-elle ajouté.

La Première ministre s’est, ainsi, dite «confiante» quant aux prochains échanges avec les forces politiques de l’Assemblée nationale.

«Je suis confiante, je pense que les forces politiques et députés souhaitent que notre pays avance, même s’ils ne font pas partie de la majorité présidentielle. Pour ma part, je suis au travail sur des projets très concrets, en même temps le président de la République a eu des échanges avec les groupes parlementaires pour trouver le chemin et voter des textes à l'Assemblée et à répondre aux attentes de nos concitoyens», a-t-elle affirmé.

«Nous attendons une explicitation de ce qu’ils sont prêts à faire d’ici à demain comme le président de la République l’a évoqué», a conclu Elisabeth Borne.