Rappel de produit : ces galettes de céréales pourraient contenir des toxines cancérogènes

Des galettes de céréales vendues par Carrefour font l'objet d'un rappel. Elles sont susceptibles de contenir des toxines cancérogènes.

Les amateurs de galettes de céréales soufflées sont appelés à vérifier le contenu de leurs placards : mercredi, Carrefour a lancé une procédure de rappel concernant ce genre de produits. Ils pourraient contenir une substance cancérogène de la famille des mycotoxines.

D'après les informations du site officiel Rappel Conso, ce rappel concerne des sachets de 100g de «galettes 4 céréales» de la marque Carrefour Bio. Les lots visés ont été vendus partout en France, entre le 7 juin et le 20 septembre.

Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses), les mycotoxines sont produites par certaines moisissures ou champignons. Ces contaminants naturels touchent de nombreuses denrées d'origine végétale, et notamment les céréales.

Les galettes rappelées par Carrefour sont susceptibles d'être contaminées par un type de mycotoxines en particulier : les aflatoxines. En mars 2020, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a publié un avis scientifique confirmant le caractère génotoxique et cancérogène des aflatoxines.

Une réglementation en Europe

Le site cancer-environnement, alimenté par le Centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard de Lyon (Rhône), indique que l'ingestion «pendant plusieurs semaines ou mois» d'aliments «faiblement contaminés» par les aflatoxines provoque des diarrhées, des vomissements, et une perte de poids. Le foie peut être atteint, car il est «l'organe cible» de ces contaminants.

«Les intoxications aiguës dues aux aflatoxines» ne sont toutefois «jamais observées en Europe, chez l'homme». Des teneurs maximales sont en effet établies et surveillées à l'échelle européenne, afin de préserver la santé des consommateurs. Voilà pourquoi ces galettes sont rappelées et ne doivent plus être consommées. Il est conseillé de détruire le produit, ou de le rapporter au point de vente.

Les personnes ayant acheté ces aliments pourront demander un remboursement avant la fin de la procédure de rappel, fixée au 18 novembre 2022. Pour obtenir davantage d'informations, il est possible de contacter le service consommateurs au 0 805 909 809.