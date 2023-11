«Arnaque au colis» : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue avant le Black Friday

Des escrocs se font passer pour une société de livraison et envoient à leurs cibles un SMS prétextant un retard de livraison, pour leur dérober leurs coordonnées bancaires. À l'approche du Black Friday, il faut redoubler de vigilance.

Une arnaque dont il faut se méfier à l'approche du Black Friday ce vendredi 24 novembre. Des escrocs utilisent frauduleusement l'identité de la société Chronopost pour envoyer un SMS aux particuliers, prétextant un retard de livraison, afin de leur voler leurs coordonnées bancaires.

Parmi les types de messages les plus courants figurent ceux-ci : «Chronopost : Votre colis a rencontré une erreur lors de sa livraison. Pour confirmer l’acheminement de celui-ci rendez-vous sur : https://chronoinfo.net/», ou «Chronopost : Votre colis a subi un problème, veuillez régulariser les informations de livraison sur notre site : servicechronopost.net».

D'apparence crédible, ces deux SMS amènent la victime vers un site frauduleux plutôt qu’en direction de la plate-forme Chronopost. Ce stratagème pousse ensuite les personnes visées, se sentant en confiance, à partager des informations confidentielles, comme leurs coordonnées bancaires.

Pour éviter de tomber dans le piège de ces SMS, il faut d’abord savoir que Chronopost utilise toujours le 38004 pour contacter ses clients par texto.

