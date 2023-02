Démarchage téléphonique, prix du tabac... Tout ce qui va changer le 1er mars

A compter du 1er mars, le démarchage téléphonique sera interdit le week-end et les jours fériés, le prix des cigarettes va augmenter, Total va plafonner le tarif de ses carburants… Voici les nouveautés qui vous attendent mercredi prochain.

Le mois de mars sera-t-il un «mars rouge» ? En plein contexte inflationniste, plusieurs changements dans le quotidien des Français vont avoir lieu le 1er mars, avec notamment l’augmentation du prix des cigarettes, le plafonnement des carburants par Total ou encore l’encadrement du démarchage téléphonique.

Vers une augmentation du prix des courses ?

La fin du mois de février est marquéepar les négociations entre grandes surfaces et fournisseurs de l’industrie agro-alimentaire. Ils doivent s’accorder sur des prix. Répercutés progressivement en rayons, les prix pourraient sensiblement augmenter à cause du contexte inflationniste qui pèse sur l’ensemble des acteurs.

Le président de l'enseigne Système U Dominique Schelcher a néanmoins estimé qu'il était «exagéré» de parler d'un «mars rouge» pour l'inflation des produits en grande surface, car les hausses de prix «vont s'étaler dans le temps», a-t-il expliqué le 21 février dernier. De même, la veille, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait assuré qu'il n'y avait «aucune raison» que les prix s'enflamment en mars.

Le prix des cigarettes augmente

Disponibles sur le site des douanes, les nouveaux tarifs des cigarettes feront passer le prix de certains paquets à plus de 11 euros. C’est le cas des Marlboro et des Winston par exemple, qui se vendront désormais à 11,50 euros (contre 10,50 euros auparavant) pour un paquet.

Cette hausse des prix s’explique par une logique de lutte anti-tabac orchestrée par le gouvernement. Elle aurait permis de faire baisser de 1,6 million le nombre de fumeurs entre 2016 et 2018.

Le démarchage téléphonique encadré

Grâce à un décret du gouvernement dans le cadre de l’interdiction du démarchage au CPE, les appels commerciaux seront encadrés plus sévèrement à compter du 1er mars. En effet, désormais ils seront seulement autorisés du lundi au vendredi, entre 10h et 13h, puis 14h et 20h.

De plus, ils seront également interdits le week-end et les jours fériés et les entreprises ne pourront plus solliciter les clients plus de quatre fois par mois.

Total plafonne le prix de ses carburants

Le président du groupe TotalEnergies, Patrick Pouyanné, avait annoncé le 22 février, en réponse aux pressions du gouvernement, plafonner le prix du diesel et de l’essence à 1,99 euro le litre pour toute l’année 2023.

Sur la même thématique, les Français auront encore un mois pour réclamer leur indemnité carburant de 100 euros, qui avait remplacé la remise à la pompe depuis le 1er janvier.

Alors qu’environ 10 millions de personnes aux revenus modestes et moyens seraient éligibles, d’après le gouvernement, la majorité ne se serait pas encore manifestée.

Le taux du prêt Action Logement en hausse

Le taux d’intérêt du prêt Accession proposé par Action Logement, actuellement à 0,5% va passer à 1,5% au premier mars.

Réservé aux salariés du secteur privé pour l’achat de logements neufs, de logements sociaux ou encore via un bail solidaire, le taux de ce prêt reste néanmoins bien inférieur à ceux des banques. Ils sont en moyenne au-dessus des 3%.

Aide à l’installation d’équipements géothermiques

A la suite de la présentation du plan d’accélération des énergies renouvelables par le ministère de la Transition énergétique le 2 février, tous les foyers souhaitant passer à la géothermie pourront bénéficier d’une aide de 5.000 euros, et ce, quel que soit leur niveau de revenu.

L’aide qui existait déjà pour les ménages les plus modestes était alors à hauteur de 4.000 euros, contre 2.500 euros pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs.

Remboursement partiel du Navigo

Suite aux multiples perturbations qu'ont connu les réseaux de transports franciliens ces derniers mois, la région avait annoncé le 9 février, que les usagers bénéficieraient d’un dédommagement partiel de leur pass Navigo.

Il faudra attendre le 14 mars et se rendre sur la plate-forme Ile-de-France Mobilités pour faire sa demande. Il suffira alors de justifier d’un abonnement Navigo d’au moins trois mois, entre septembre et décembre de l’année dernière. L’espace dédié sera ouvert jusqu’au 14 avril.

Ainsi, seront concernés les particuliers fréquentant quatre branches du RER B et D. Le montant remboursé sera calculé au cas par cas et pourra atteindre les 122,80 euros.