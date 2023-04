Ce signe astrologique serait le plus drôle

Avec lui, on ne s’ennuie jamais. Parmi les douze signes du zodiaque, il y en a un qui a un véritable don pour faire rire son entourage : le signe des Gémeaux. Quand ces natifs sont dans les parages, les grandes parties de rigolade s’enchaînent.

En effet, les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin savent «très bien jouer avec les mots», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Ce signe d’Air, l’élément de la communication, aime bien «faire le clown pour divertir la galerie». Sans compter qu’il est gouverné par Mercure, une planète qui symbolise l’échange, la parole, et le langage.

«tout est spontané et naturel»

C’est pourquoi les Gémeaux sont généralement «très à l’aise à l’oral», poursuit la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube. Très curieux, ils «s’intéressent à énormément de choses, mais du coup, ils ne sont pas toujours très concentrés».

Ainsi, dans certaines situations, ils peuvent même oublier les prénoms et vous rebaptiser, ce qui est souvent source de fous rires. Ce signe est un grand enfant qui est réputé pour être «tête en l’air» et multiplier les maladresses et les gaffes.

Les Gémeaux sont de bons comiques, mais avec eux, rien n’est préparé, «tout est spontané et naturel».

suivi de près par le Sagittaire

Ils ne savent donc «pas très bien raconter les blagues et ne maîtrisent pas bien les chutes», contrairement au Sagittaire. Raconter des histoires drôles c’est en effet la spécialité de ce signe de Feu, dirigé par Jupiter, «la planète de l’optimisme et de la joie de vivre».

Ces natifs sont par exemple capables «de se lever en plein milieu d'un repas pour raconter une blague et faire rire tout le monde», ajoute Nathalie Marcot, également «experte en connexion intérieure et relation de couple».

Avec le Sagittaire «c’est plus théâtrale et réfléchi. Il se met volontairement en scène». C’est «un bon vivant, qui aime sortir, rencontrer de nouvelles personnes, et avoir une cour», analyse l’astrocoach.