Punaises de lit : comment éviter de les ramener chez soi après un voyage ?

Longue de quatre à sept millimètres, de couleur brunâtre, la punaise de lit peut vite devenir un parasite bien envahissant, gâcher les vacances, entre piqûres, démangeaisons voire allergies, et poser problème une fois les voyageurs rentrés chez eux.

C’est la bête noire des voyageurs. Le nombre d’interventions pour lutter contre les punaises de lit se sont multipliées dans l’Hexagone ces dernières années. En cette période de vacances d'été, pour s’en prémunir, il existe quelques règles à suivre afin d’éviter de se faire piquer mais surtout de les ramener chez soi en rentrant de voyage.

Bien identifier l’objet de tous les tourments

Se lancer dans une chasse aux punaises de lit dès son arrivée dans un hôtel, une auberge de jeunesse, un gîte c’est bien, mais savoir, avant toute chose, à quoi elles ressemblent c’est mieux. Mesurant entre 4 et 7 millimètres, la punaise de lit ressemble à son cousin le pou, bien qu’étant un peu plus grande. Dotée d’un abdomen ovale, de couleur brunâtre ou rougeoyante si ce dernier est gorgé de sang, ce petit parasite est visible à l’œil nu. Au jeu des comparaisons, il pourrait être confondu avec une lentille ou un pépin de pomme. Animal nocturne, la punaise se camoufle dans tous les recoins de la literie ou d'une pièce pendant la journée, et est active dès la fin du jour. Ses œufs ressemblent quant à eux un petit grain de riz d’environ un millimètre.

garder ses valises fermées

Une fois les clefs de la chambre récupérées et les valises posées, il est indispensable d’inspecter les lieux avant même d’ouvrir ses bagages, que l’on aura pris soin, si cela est possible, de placer en hauteur sur les porte-bagages destinés à cet effet. Évitez de ranger vos vêtements et vos effets personnels dans les tiroirs ou de les placer sur le sol ou sur le lit. Si ces parasites ne volent pas, ils se déplacent en effet à vive allure et peuvent s’introduire dans les bagages, si ces derniers sont ouverts à même le sol. Durant le séjour, mieux vaut également éviter de laisser son sac ouvert et ses affaires trainées par terre. Les plus précautionneux pourront également placer leurs valises dans un sac plastique fermé, évitant ainsi l’intrusion de ces parasites, qu’ils transporteront ensuite d’hôtel en hôtel et jusqu’à chez soi. Dès votre retour, déposez vos valises sur une surface dure, comme le plancher de la salle de bain, de l'entrée ou du garage.

vérifier minutieusement la literie et plus encore

Une fois installé dans sa chambre, une vérification minutieuse de la literie peut commencer. Soulever le matelas, observer les plis et coutures et le sommier, figurent parmi les premiers gestes à effectuer. Mais ces derniers ne suffiront pas et c’est toute la chambre qu’il faudra passer au peigne fin. Canapé, tapis, plinthes, rideaux devront être scrupuleusement observés. Visible à l’œil nu, les punaises ne sortent que la nuit. Elles repèrent leurs proies grâce à la chaleur que dégagent le corps. Inutile de tenter le diable : si la chambre est occupée par ces petits parasites, il faut demander à en changer.

Soyez vigilant lorsque vous avez des vêtements usagés. Prenez toujours soin de les inspecter. Transportez-les toujours dans un sac hermétique.

se munir de kits répulsifs

Afin de se prémunir de ces envahisseurs, il existe également des kit anti-punaise. Ils peuvent prendre plusieurs formes entre sprays à vaporiser avant son départ pour un effet répulsif, ou plaquette, à l’instar de plaquettes anti-moustique, à glisser cette fois dans sa valise ou sous son lit pendant son voyage. Les experts sont toutefois divisés sur l'efficacité de ces produits.

rester Vigilant à son retour

La chasse aux punaises de lit n’est se pratique pas uniquement pendant les vacances. Le retour à la maison est une étape critique et les voyageurs devront redoubler de vigilance fin de ne pas contaminer son domicile. Une inspection minutieuse de sa valise, de ses affaires, de ses poches, de ses chaussures… est indispensable. Pour éviter l’invasion, il est également conseillé de placer, toutes ses affaires dans un grand sac plastique fermé pendant quarante-huit heures afin d’asphyxier les éventuels intrus ramenés de voyages, puis de les laver à haute température, au moins 60 °C. Une méthode également utilisée pour lutter contre les poux.