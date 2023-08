«C’est systématique, on dépasse les 100 euros, et on a l’impression de ne rien avoir» : les Français excédés par la hausse des prix

Depuis dix-huit mois, les prix de l'alimentaire ont connu une hausse significative, selon une étude menée par l'INSEE. Les ménages ont commencé à réduire leur consommation.

Après l'énergie, c'est au tour de l'alimentaire de voir ses prix flamber. Selon une étude de l'INSEE, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 18% entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023.

Les négociations annuelles entre industriels et distributeurs n'avancent pas en France, malgré les pressions du gouvernement, et c'est un coup dur pour les consommateurs qui voient leurs paniers de courses moins enrichi qu'auparavant, et se privent de certains aliments à contrecœur.

Les ménages sont dépassés par cette situation. Face à une augmentation du prix des paniers de courses, les Français ont dû s’adapter, comme en témoignent certains d'entre eux : «Je fais plus attention. Je mange moins de viandes rouges», témoigne un consommateur.

«IL FAUT AVOIR CETTE CURIOSITÉ DE COMPARAISON DES PRIX»

Certains sont contraints de revoir leurs habitudes alimentaires, mais d'autres préfèrent se tourner vers les offres promotionnelles : «C'est systématique : on dépasse les 100 euros. On a l'impression de ne rien avoir et on profite des promotions. Ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup», déplore un autre consommateur.

Face à cette inflation alimentaire, les Français sont appelés à modifier leurs habitudes de consommation, a indiqué le responsable économiste CGI, Pascal De Lima : «Il faut avoir cette curiosité, cette capacité de comparaison des prix, que ce soit des magasins physiques ou en ligne», a-t-il recommandé

Ce dernier appelle également les consommateurs, à prioriser les produits «made in France» :«Il faut également privilégier les produits locaux de saison qui ont moins de transports, moins de stockage».

Avec cette hausse significative, les Français se tournent vers des produits qui sont en promotion, ou vers les bacs anti-gaspillage.