Inflation : voici la hausse des prix des produits alimentaires sur un an

Le «trimestre anti-inflation» est lancé aujourd'hui par le gouvernement. Entre février 2022 et février 2023, les prix à la consommation ont en effet augmenté de 6,2% en France, notamment pour l’alimentation.

Des restrictions grandissantes pour les consommateurs français au fil des mois. Accélérée par la reprise de la demande post-Covid et le défaut d’approvisionnement lié à la guerre en Ukraine, l’inflation a bondi en France en une année. Entre février 2022 et février 2023, les prix à la consommation dans l’Hexagone ont augmenté de 6,2%, notamment pour l’alimentation.

Stabilisée à un faible niveau depuis des décennies, l’inflation a connu un net regain en une année, sous le coup de facteurs multiples mettant à genoux l’économie française. Elle est passée de 0,5% en 2020, à 1,6% en 2021 puis à 5,2% en 2022.

L’indice des prix à la consommation à la loupe

En février 2023, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,2 % sur un an, selon l’Insee. L’alimentation contribuait pour 2,2 points à cette hausse, l’énergie pour 1,5 point, les services pour 1,2 point et les produits manufacturés pour 1,1 point.

Le détail de l’indice des prix à la consommation, communiqué le mois dernier par l’Insee, souligne le rôle de l’Etat sur l’aide économique apportée aux consommateurs, notamment face à l’inflation énergétique. Grâce à la mise en place de nombreux mécanismes de l’exécutif pour venir en aide aux Français, l'augmentation des prix à la consommation de l’énergie a été moins forte qu'il y a un an (la hausse sur un an était de 21,1% en février 2022, contre 14% un an plus tard).

En revanche, la hausse a été plus forte pour le secteur de l’alimentation sur la même période (2,1% en février 2022 contre 14,5% en février 2023).

L’inflation sur les produits alimentaires en un an

Entre janvier 2022 et janvier 2023, les tarifs des importations de matières premières alimentaires, hors coût de l'énergie, ont progressé de 4,5%, d'après l'Insee. Dans le détail, ceux des céréales ont connu une hausse de 23,3% en douze mois, suivies de ceux des produits de la mer (+22,2%) et de ceux du sucre (+13,4%) sur la même période.

Ces chiffres ont logiquement résulté des difficultés d’approvisionnement liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. D’autant plus que le pays présidé par Volodymyr Zelensky avait une grande productivité agricole et exportait énormément vers l'Europe avant le conflit.

En un an, le prix de la production d’un œuf, produit phare de l’alimentation des Français, a quasiment doublé. Deux éléments ont entraîné cette hausse rapide : l’augmentation des prix de l’énergie, liée à la guerre en Ukraine, et l’augmentation du prix des céréales utilisées pour nourrir les poules.

«Les œufs ont pris 20 % sur les six derniers mois, mais le gros risque n’est pas aujourd’hui, mais surtout l’année prochaine», a analysé Johan Bertrand, directeur de l’Intermarché de La Chapelle-Launay (Loire-Atlantique), pour CNEWS en novembre dernier.

Un envol de l’inflation attendu d’ici à juin

Selon les prévisions du cabinet NielsenIQ cité par l’AFP, le prix des produits alimentaires vendus en magasin pourrait connaître une hausse de 15% au mois de juin 2023 par rapport à juin 2022.

Cette inflation dans le secteur de l’alimentation attendue dès ce mois de mars a pris sa source avec la fin des négociations annuelles entre les fournisseurs et les distributeurs du secteur alimentaire. Les premiers ont réclamé l’augmentation de leurs tarifs pour compenser la flambée des matières premières.

Pour contrer cette hausse annoncée des tarifs alimentaires dans les prochains mois en France, Bruno Le Maire a annoncé dès ce 15 mars le lancement d’un «trimestre anti-inflation» jusqu’à juin prochain. Il a également évoqué le déploiement d’un «chèque alimentaire» pour aider les ménages les plus modestes.