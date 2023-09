Kung-fu, Polar noir, horreur… Voici les meilleurs coffrets Bluray et 4K de la rentrée 2023

Au rayon vidéo, il y a déjà de très belles sorties et des coffrets de grande qualité, alors que la fin de l'année commence à se profiler à l'horizon.

LE SOMMET DU PETIT Dragon

Combats de haut vol, charisme sans égal… Opération Dragon (Enter the dragon, en VO), le film le plus populaire de Bruce Lee (4,4 millions d'entrées en France, à sa sortie en 1973), méritait bien un écrin à la hauteur. Ce steelbook magnifiquement illustré contient le film remastérisé en 4K et toute une série de bonus de qualité. Ils permettent de revenir avec plaisir sur un film qui a marqué les esprits et inspiré des générations de combattants et d'acteurs.

Opération Dragon, de Robert Clouse, éd. Warner, disponible le 20 septembre, 29,99 €

l'ascenseur était h.s.

Méconnu et délieusement punk : voici comment résumer Out of order, film allemand de Carl Schenkel sorti au milieu des années 1980. L'histoire est simple : dans un ascenseur en panne, se trouvent réunis quatre personnages que tout oppose, ou presque. Au fur et à mesure, la tension monte dans cet espace confiné et le vernis social se craquelle. Au croisement du thriller et de la satire sociale, Out of order frappe juste, dans cette édition Blu-ray réalisée à partir d'un remaster 4K de la pellicule originale.

Out of order, de Carl Schenkel, éd. Carlotta, 20 €

le massacre originel

Est-il nécessaire de présenter Massacre à la tronçonneuse ? Le slasher movie, sorti en 1974, est le père plus ou moins légitimes de dizaines de films d'horreur sortis depuis. Un héritage incroyable pour un film à tout petit budget, qui a marqué nos rétines au fer rouge et a été interdit d'exploitation en france pendant huit ans. Revenu en odeur de sainteté, et quasiment un demi-siècle après sa sortie, le film arrive dans un coffret 4K, en Dolby Vision et Dolby Atmos, de toute beauté aux éditions Carlotta, avec de nombreux bonus permettant de bien saisir le contexte et le propos.

Massacre à la tronçonneuse en coffret ultra collector, de Tobe Hooper, éd. Carlotta Films, disponible le 19 septembre, 60 €

Jeanne, fille de france

Jeanne Vaubernier, fille du peuple, ne recule devant aucun obstacle pour s'élever socialement. La rencontre de cette courtisane ambitieuse avec le roi Louis XV va la propulser dans un univers inconnu… Fidèle au sous-texte social déjà développé dans ses précédents longs-métrages, la cinéaste Maïwenn nous plonge avec délice et une pointe d'effronterie dans les affres de la cour à Versailles en plein XVIIIe siècle, avec ce film étonnant qui a rassemblé un peu plus de 700.000 spectacteurs en salles.

Jeanne du Barry, de Maïwenn, éd. Le Pacte, disponible le 20 septembre, 24,99 €

Le PÉRIPLE D'UN TUEUR

La vengeance aveugle d'un homme blessé. Dans «Le tueur s'est évadé», Leon Poole (Wendell Corey) est un homme en cavale, que rien ne semble pouvoir arrêter. L'ancien employé de banque se transforme sous nos yeux en un terrifiant psychopathe en liberté, avec une performance notable de Wendell Corey, sans doute dans le rôle le plus habité de sa carrière. Pour le réalisateur, Budd Boetticher, c'est aussi une belle réussite. Habitué aux grands espaces du western, il transforme l'essai du film noir avec brio.

Le tueur s'est évadé, de Robert Wise, éd. Rimini, 24,90 €

SI PINHEAD M'ÉTAIT CONTÉ

Si la saga d'horreur Hellraiser est constituée aujourd'hui de onze titres, seuls les quatre premiers ont eu les honneurs d'une sortie au cinéma. Hellraiser IV, puisque c'est de lui dont on parle aujourd'hui, n'est pas un chef d'œuvre (les co-réalisateurs du film ont renoncé à sa paternité), mais il a poursuivi avec énergie la trame de la première trilogie, tout en revenant sur les origines du mal. Et c'est sa génèse compliquée, avant sa sortie en 1996, qui rend Hellraiser IV intéressant à plus d'un titre, comme vous l'apprendrez dans les bonus.

Hellraiser IV : Bloodline, d'Alan Smithee, éd. L'atelier d'images, 19,99 €

UNE POSSESSION COLLECTOR

Certains films occupent une place à part dans notre petit panthéon personnel. C'est le cas de L'exorciste, bijou horrifique ciselé par le réalisateur William Friedkin, récemment disparu. Le film, mythique depuis sa sortie en 1973, débarque pour son cinquantième anniversaire dans sa version longue remastérisée en 4K (mais également la version cinéma en 4K), mise en valeur dans un splendide coffret collector steelbook. Riche en bonus, cette édition ultime est composée de cinq disques (oui, cinq) et d'un livret en français de 40 pages, qui combleront les collectionneurs.

L'exorciste, édition collector, de William Friedkin, éd. Warner, 39,99 €

Tout près de Satan

Robert Aldrich, illustre réalisateur des années 1950 et 1960 (Vera Cruz, Les douze salopards…) compte également des pépites méconnues dans sa riche filmographie. Tout près de Satan, par exemple, est un long-métrage fascinant et torturé, tourné dans le Berlin d'après-guerre, où l'on suit le quotidien d'une équipe d'anciens soldats allemands chargé de déminer la ville.

Un film rugueux et, au final, mal aimé de son réalisateur, par la faute d'un montage réalisé sans son accord, ce qui ne lui enlève pourtant rien de son intérêt.

Tout près de Satan, de Robert Aldrich, éd. Rimini, 24,90 €