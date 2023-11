Voici les petites voitures dont le prix augmente le plus

Une étude dévoilée par l’ONG Transport & Environment, ce lundi 6 novembre, a révélé que les prix de certaines voitures avaient considérablement augmenté ces dernières années, notamment celui des petits véhicules de marques européennes.

L’inflation gagne du terrain et le secteur de l’automobile n’est pas épargné. Les fabricants européens ont augmenté leurs prix de plusieurs milliers d’euros, correspondant à une hausse de 41 % depuis 2019. Les constructeurs automobiles ont atteint des bénéfices records de 64 milliards d’euros en 2022, puis ont émis des dividendes d’actions records de 27 milliards d’euros.

Les prix ont augmenté bien au-dessus des niveaux d’inflation ou du coût des matières premières et d’autres composants. Il sera donc de plus en plus compliqué de trouver des véhicules à des prix abordables, selon le rapport de Transport & Environment.

Seat Ibiza

Il va désormais être plus compliqué de se procurer une Seat Ibiza pour 13.000 euros, comme il était encore le cas en 2019. Le rapport publié par le Transport & Environment, a révéle que son nouveau prix en 2023 atteint les 18.700 euros.

Peugeot 208

Les Peugeot 208 connaissent quant à elle une augmentation de plus de 6.000 euros. En 2019, ce modèle était commercialisé à 15.000 euros. En 2023, le marché les propose dorénavant à 21.300 euros.

Ce modèle populaire de la deuxième marque de voitures la plus vendue en France connaît donc une augmentation considérable.

Renault Twingo

Le résultat est sensiblement le même du côté des Renault Twingo qui passe de 10.300 à 16.100 euros. Soit une augmentation impressionnante de 56 %.

D’autres modèles plus haut de gamme, comme les Mercedes class A ont augmenté de 10.000 euros (passant de 26.900 à 36.900 euros). Cette hausse concerne également les BMW série 1 qui n’ont pas augmenté drastiquement, mais n’ont pas pu échapper à l’inflation. Ses prix sont donc passés de 26.400 à 28.300 euros.

La publication de ce bilan et cette hausse survient peu de temps avant le vote du projet de loi de la Commission Européenne, concernant la réduction de la pollution, appelé l’Euro 7. Celui-ci aura lieu le 8 novembre prochain. Les constructeurs automobiles s’y étaient activement opposés, affirmant que cela représenterait un surcoût de 200 euros par voiture.

Selon Anna Krajinska, responsable des émissions des véhicules et de la qualité de l’air chez Transport & Environment, les ambitions des constructeurs au sujet de ce projet de loi sont «la preuve que le profit viendra toujours avant les gens pour les constructeurs automobiles européens».