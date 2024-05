Oubli de ses lunettes et de ses lentilles au volant : que risquez-vous ?

Selon votre situation, vous pouvez être soumis à certaines obligations pour conduire. Le port des lunettes en fait partie. Si vous oubliez de les mettre au volant, vous n’êtes pas à l’abri d’une sanction en cas d’un éventuel contrôle routier.

Quatre Français sur dix ne portent pas leurs lunettes au volant selon un rapport établi en octobre 2023 par l’AsNAv (Association professionnelle agissant pour le développement de la prévention dans le domaine de la santé visuelle). Un chiffre véritablement inquiétant lorsqu’on sait qu’il a augmenté de 8 points depuis 2021.

Simple oubli de votre part ou acte volontaire, il est pourtant bien inscrit sur votre permis de conduire qu’il est obligatoire de porter vos lunettes au volant. Si jamais vous portez des lentilles, il est même recommandé d’être en possession d’une paire de lunettes correctives dans le véhicule.

Pour rappel, selon l’article R221-1-1 du Code de la Route : «Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.»

Jusqu’à 750 euros d’amende

Le non-respect des restrictions indiquées sur votre permis de conduire peut conduire à une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros. On vous rassure, c’est bien souvent une amende forfaitaire de 135 euros.

À cela s’ajoute un retrait de 3 points de votre permis de conduire et l’immobilisation temporaire de votre véhicule. Vous risquez également une suspension du permis pour une durée de 3 ans ou plus, une interdiction de conduire certains véhicules, y compris les véhicules sans permis et un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Dorénavant, vous réfléchirez à deux fois avant de quitter votre domicile sans votre monture.