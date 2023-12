Journée mondiale de la raclette : origines, chiffres… Tout savoir sur ce plat incontournable de l'hiver

La raclette fête sa journée mondiale ce mercredi 13 décembre. Élu plat préféré des Français en 2021, cet incontournable de l’hiver n’est en réalité devenu célèbre dans l’Hexagone que depuis cinquante ans.

Ce mercredi 13 décembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la raclette, l’un des plats les plus incontournables de la gastronomie française, notamment. Cuisinée souvent en hiver, la raclette est originaire des régions montagneuses de la Suisse, de la France et de l'Italie.

Son nom vient du verbe français «racler», qui fait référence à l'action de racler le fromage fondu sur les pommes de terre et d'autres accompagnements. Mais comment est-il né ce plat ?

Une belle opération marketing

Pour comprendre l’origine de la raclette, il faut remonter à plusieurs siècles. Les bergers suisses et français, vivant dans les Alpes et précisément dans le canton romand francophone du Valais, frontalier du département français de la Haute-Savoie, avaient autrefois l'habitude de faire fondre du fromage près du feu de bois.

Ils grattaient ensuite le fromage fondu sur des pommes de terre cuites, des cornichons et d'autres accompagnements, comme de la charcuterie. Son aspect simple et copieux permettait de se nourrir d’une manière efficace et de se réchauffer dans les régions montagneuses, où les températures sont généralement basses. Néanmoins, il faudra attendre le XXe siècle pour que la raclette devienne populaire, notamment dans les régions alpines.

En France, la raclette n’est en réalité consommée que depuis cinquante ans. Le marketing aidant, c'est en 1975 que la marque de fromage RichesMonts, en collaboration avec Tefal, a développé le premier appareil à raclette domestique, qui dopera le succès de cette recette.

Un nouveau championnat du monde

Au fil du temps, le processus pour préparer la raclette a changé. Aujourd'hui, la raclette est souvent préparée à l'aide d'un appareil spécifique appelé «raclonnette» ou «raclage», qui permet de faire fondre le fromage et de le racler directement sur les assiettes individuelles.

Chaque année, les Français consomment en moyenne 1 kg de fromage à raclette par foyer. C’est l’équivalent de 11 litres de lait de vache. Plus de 60.000 tonnes de fromage à raclette sont ainsi vendues chaque année en France, soit la production annuelle de près de 95.000 vaches.

En octobre dernier, les premiers Championnats du monde de raclette se sont tenus en Suisse. La compétition a été remportée par un fromager helvète. Un producteur japonais venu de France a réussi, lui, à se hisser à la deuxième place du classement.