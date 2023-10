Raclette : quelles boissons sont à privilégier pour accompagner le repas ?

La raclette est un plat de saison gourmand mais qui donne soif. Selon certains experts, boire de l'eau causerait des «boules de fromages» dans l'estomac. Alors mythe ou réalité ?

Fromages, charcuteries et pommes de terre en grande quantité... La raclette est tellement riche en gras et en sel que la digestion devient difficile. Bien s’hydrater au cours du repas est important pour aider son corps dans cette étape. On entend souvent que l’eau fraîche associée à la raclette durcirait le fromage dans l’estomac à cause du choc thermique. Mais il n'y a pas d’études scientifiques sur le sujet. Toutefois, d'autres boissons sont conseillées, en alternative à l'eau.

Le vin blanc

Cette boisson alcoolisée se marie très bien avec la raclette. Connu pour sa forte acidité, le vin blanc joue le rôle de dégraissant. «Avec le vin blanc qui est acide, on fait un mariage en opposition, entre le gras du fromage qui contient environ 40% de lipides et l’acidité de vin, qui a un effet qu’on pourrait qualifier de dégraissant», explique Fabrizio Bucella, professeur de physique à l’Université Libre de Bruxelles, directeur de l’école d’œnologie Inter Wine and Dine à Ixelles. Ainsi, le vin blanc aide en partie à la digestion, mais ne désaltère pas.

Le thé noir

Étonnamment, le thé serait un bon accompagnement pour une raclette. Cette boisson tiède, en plus d'être hydratante, permet d'éviter le problème de choc thermique, à l’origine de l’indigestion. «Le mariage entre la boisson chaude et la raclette est, pour moi, magnifique», ajoute l'expert, en précisant sa préférence pour le thé noir, moins amer que le vert.

Des agrumes

Pour accompagner la raclette, de l’eau aromatisée aux agrumes est une bonne idée. Citronnade, jus de pamplemousse, jus d’orange maison … il existe beaucoup d'alternatives. La boisson, sans sucre ajoutée, apporte un équilibrage naturel au repas. En plus, ces fruits sont de saison.

Il est bien sûr déconseillé d’accompagner sa raclette avec des boissons pétillantes et sucrées. Ces dernières ajoutent du gras et du sucre aux repas déjà bien chargée en buvant des sodas ou autres.