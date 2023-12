SNCF : cette astuce pour réduire le prix de ses billets de train pour Noël

A l’approche des fêtes de fin d’année, voici une astuce pour réduire drastiquement le tarif des billets de train pour de multiples destinations. Le recours à la carte Avantage de la SNCF, peu connue du grand public, pourrait vous permettre d’économiser de précieux deniers en cette période de fortes dépenses.

Un bon plan pour voyager lors de ces prochaines vacances des fêtes de fin d’année. Assez méconnue du grand public, la carte Avantage de la SNCF permet aux voyageurs réguliers de bénéficier d’offres à prix cassé sur de nombreux billets de train. Cette dernière a aussi la particularité d’être rentable même sur un seul aller-retour programmé lors des fêtes de fin d’année dans certains cas.

Pour résumer, la carte Avantage proposée par la SNCF permet de bénéficier de tarifs réduits sur les billets de train TGV Inouï et Intercités, ainsi que certains TGV vers d’autres pays d’Europe. Il existe trois offres distinctes selon les classes d’âge : une pour les 12-27 ans, une autre pour les 28-59 ans et une dernière pour les plus de 60 ans. Pour 49 euros chacune, elles offrent une réduction de 30% par rapport au prix en direct et un plafonnement du prix du voyage (sans correspondance) pour les trajets en seconde classe.

La clé réside dans la hauteur des plafonds

Le bon plan réside dans la hauteur des plafonds selon la durée des trajets choisis. Dans le détail, ils sont de 49 euros maximum pour les trajets de moins d’1h30 (un quart des voyages), 69 euros pour les trajets entre 1h30 et 3 heures (la moitié des voyages) et 89 euros pour les trajets les plus longs (un quart des voyages).

Par rapport aux tarifs extrêmement élevés proposés par les compagnies de voyage pour la période de fin d’année, notamment en cas de réservation de billets de dernière minute, cette option demeure fortement avantageuse. Par exemple, pour un Paris-Bordeaux en aller-retour du 22 au 26 décembre, le tarif total des billets est estimé à 289 euros sans la carte Avantage et à 188 euros avec la carte, soit un gain total de 101 euros selon les calculs de Capital.

3 conditions à remplir pour bénéficier de cette carte SNCF

Pour bénéficier de cette carte Avantage de la SNCF, il faut remplir l’un des trois critères suivants : prévoir un aller-retour avec au moins une journée ou une nuit de week-end sur place, prévoir un aller simple le samedi ou le dimanche et prévoir un aller simple accompagné d’un enfant.

A noter également une offre exceptionnelle pratiquée par le site Trainline sur cette carte Avantage jusqu’au mercredi 20 décembre, faisant baisser son prix de 33 % pour atteindre les 32,83 euros au lieu de 49 euros.