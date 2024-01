Prime de Noël 2023 : faut-il la déclarer aux impôts ?

Instaurée en France en 1998, la prime de Noël concerne cette année 2,3 millions de bénéficiaires. Celle-ci varie entre 152,45 euros pour une personne seule et 274,41 euros pour un couple. Mais doit-elle être intégrée à votre déclaration de revenus ?

Une décision qui a un impact sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires. Mise en place en 1998 pour soutenir financièrement les ménages français les plus en difficulté, la prime de Noël permet d’aider de nombreuses familles en cette fin d’année.

Versée depuis le 15 décembre dernier et tout au long du mois de janvier 2024, cette prime est perçue par 2,3 millions de bénéficiaires via la Caisse d'Allocations familiales (Caf), la Mutualité sociale et agricole (MSA) et Pôle emploi.

Selon le site service-public.fr, il n’est pas nécessaire de mentionner votre prime de Noël lors de votre déclaration de revenus. Cette disposition devrait ainsi ravir les bénéficiaires, leur permettant ainsi de faire quelques économies.

Qui est éligible à la prime de Noël ?

Comme chaque année, toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (Ass) ou de l’allocation équivalent retraite (Aer) en novembre ou en décembre est éligible à la prime de Noël.

Il n’existe aucune démarche spécifique à effectuer pour en bénéficier puisque le versement se fait automatiquement par les différents organismes cités plus haut. A noter néanmoins que les personnes touchant les minima sociaux depuis décembre 2023 recevront la prime de Noël en janvier 2024.

Quel est le montant de la prime de Noël ?

Le montant de la prime de Noël est au minimum de 152,45 euros pour les personnes percevant seulement l’Ass ou l’Aer. Il est important de noter que les personnes seules avec un ou plusieurs enfants reçoivent une majoration de 35% de leur prime.

Pour les bénéficiaires du RSA, la prime varie selon la composition du foyer. Pour les personnes seules sans enfant, elle atteint la somme de 152,45 euros, alors qu’elle est de 274,41 euros pour les couples avec un enfant par exemple.