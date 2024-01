Voici les 3 pires dentifrices, selon 60 millions de consommateurs

Si les dentifrices sont nécessaires à la santé et à l’hygiène dentaire, une étude a révélé que certains peuvent contenir des produits toxiques.

Des produits cancérigènes sont présents dans la composition de certains dentifrices de marques connues. Il s’agit là du résultat d’une enquête menée par 60 millions de consommateurs.

Le dentifrice est un produit du quotidien dont on a tendance à ne pas se méfier. Pourtant, si l’on souhaite préserver une bonne hygiène dentaire, ainsi qu’une bonne santé, il est préférable de vérifier sa composition. Trois marques de dentifrices sont notamment à éviter.

Avec les nombreuses gammes qui ont émergé dans les rayons des magasins, il est difficile de se tourner vers un produit en particulier. Entre les dentifrices bio, anti-tarte ou encore blancheur, on ne s’y retrouve plus. 60 millions de consommateurs a donc analysé douze tubes pour en savoir plus sur leur composition et identifier les produits problématiques.

Les recherches ont démontré que certaines marques usent du polyéthylène glycol, qui peut être cancérigène. Certains tubes sont fabriqués à base de potassium sorbate, qui a tendance à provoquer des allergies.

Émail diamant au charbon

Selon les analyses des scientifiques, le dentifrice «Émail diamant au charbon» peut se montrer particulièrement agressif pour l’émail des dents.

Sanogyl soin gencives

Une utilisation quotidienne du dentifrice «Sanogyl soin gencives» peut exposer à de graves soucis de santé. En effet, sa composition comprend une dose très élevée de polyéthylène glycol.

Signal haleine pure

Au même titre que les précédentes marques de dentifrices, «Signal haleine pure» contient beaucoup de produits chimiques. Il contient entre autres du sodium lauryl sulfate, ainsi que du limonene, des substances très allergènes.

60 millions de consommateurs a également profité de cette recherche pour attirer l’attention des lecteurs sur les produits cosmétiques. Au même titre que les dentifrices, les produits de beauté peuvent contenir de nombreuses substances particulièrement néfastes pour la santé. Il est donc nécessaire de redoubler de vigilance lorsque l’on se rend en magasin ou que l’on fait ses achats en ligne.