Mauvaise hygiène bucco-dentaire : quels sont les principaux risques pour la santé ? 

Une mauvaise hygiène bucco-dentaire n’est pas sans conséquences sur la santé et peut être à l’origine de caries, d’abcès et de problèmes de gencives. Dans certains cas, une telle négligence peut même favoriser l’apparition de maladies graves. Voici lesquelles.

Un accident vasculaire cérébral

La négligence des soins dentaires peut être synonyme de gingivite sévère, une inflammation des gencives ou de parodontite, inflammation du tissu soutenant la dent. Or, les bactéries responsables de ces affections peuvent s’infiltrer dans le flux sanguin, atteindre le cœur et augmenter le risque de formation d’un caillot, ce qui peut engendrer des maladies cardio-vasculaire, comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral (AVC).

L’arthrose

Prendre soin de ses dents et de ses gencives, c’est aussi prendre soin de ses articulations. En effet, certaines pathologies articulaires peuvent être provoquées par une mauvaise hygiène dentaire, comme par exemple l’arthrose, l’arthrite et la polyarthrite rhumatoïde. Pour limiter les problèmes dentaires, brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour et pendant au moins 2 minutes, et consultez un dentiste au moins une fois par an, idéalement tous les six mois, que ce soit pour un détartrage ou un simple bilan bucco-dentaire.

La surdité

En adoptant une bonne routine dentaire, vous réduisez par ailleurs le risque de troubles ORL, dont la perte d'acuité auditive. En effet, si le brossage des dents n’est pas régulier, les bactéries sont susceptibles d’atteindre les petits vaisseaux sanguins dans les oreilles, ce qui peut entraîner une surdité. Pour rappel, il est conseillé de changer sa brosse à dents environ tous les trois mois afin d'éviter l'accumulation de bactéries.

Un accouchement prématuré

Il existe également un lien entre l’accouchement prématuré et la santé dentaire. L'accumulation de plaque dentaire, due à une mauvaise hygiène dentaire, augmente le risque de problèmes gingivaux. Et plusieurs études scientifiques ont montré qu’une gingivite peut augmenter le taux des fluides biologiques responsables du déclenchement de l'accouchement.