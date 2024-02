Mouchard sur les compteurs d’eau dans le Nord : qui est concerné et à quoi va servir ce dispositif ?

La société Iléo a prévu de déployer dès juillet 2024 dans 62 communes de la métropole de Lille (Nord) un dispositif de télérelève intelligent sur les compteurs d’eau afin de mieux contrôler la consommation de cette ressource.

Un test de grande envergure avant une potentielle généralisation dans les années à venir. Un dispositif de télérelève intelligent s’apparentant à un «mouchard» va être déployé par la société Iléo sur les compteurs d’eau de 330.000 foyers répartis dans 62 communes de la métropole de Lille (Nord) dès juillet prochain.

«Les opérations, en cours de programmation, se dérouleront quartier par quartier jusqu’en 2027», a précisé l’un des cadres de l’entreprise à la Voix du Nord. Cette adaptation, prévue dans le plan de sobriété hydrique de la métropole, touchera aussi bien les particuliers que les professionnels et les entreprises.

L’objectif annoncé est clair : simplifier la gestion des relevés tout en permettant aux abonnés de suivre leur consommation en temps réel sur une application dédiée. Ce nouveau système a aussi pour but de détecter plus rapidement les fuites afin de diminuer au maximum les pertes d’eau et les litiges qui peuvent en découler.

Pas de hausse de facture ou de fuite de données

Cette nouvelle installation a fait apparaître chez les consommateurs de nombreux doutes, à la fois sur le plan tarifaire mais aussi sur celui de la protection des données personnelles.

Sur le premier point, la métropole lilloise a assuré que cette modernisation ne se traduira pas par une augmentation des prix de l’eau. Elle a précisé que les investissements effectués étaient prévus dans le contrat d’origine, assurant ainsi la gratuité du service à l’ensemble des utilisateurs concernés.

Au sujet du deuxième point, la même source a assuré que les données collectées par le «mouchard» seraient conservées et sécurisées selon des normes strictes.

Concernant l’aspect sanitaire lié au déploiement de cette nouvelle technologie, la métropole de Lille a affirmé que le dispositif n’utilisait que des ondes peu puissantes comparables à une télécommande utilisée pour un garage.