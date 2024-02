Arnaque au compteur Linky : il proposait de faire baisser les factures d’électricité, il est finalement arrêté et 80.000 euros sont retrouvés chez lui

Dans le Gard, un homme de 36 ans qui aurait trafiqué des compteurs Linky et d'anciens systèmes EDF a été arrêté et placé en garde à vue.

L'arnaqueur de Linky. Un homme de 36 ans a été arrêté et placé en garde à vue dans le Gard. Il est suspecté d'avoir été l'auteur de «plusieurs déviations de compteurs Linky, mais également sur les anciens systèmes EDF», précisent les enquêteurs, rapporte France 3 Régions. Il aurait vendu ses services à des particuliers. En piratant le compteur Linky de ses «clients», il arrivait ainsi à faire baisser artificiellement leur consommation et à réduire leurs factures d'électricité.

Cette arnaque semblait très lucrative puisque l'homme a été trahi par son train de vie qui a attiré l'attention de la police du Gard. L'arnaqueur présumé vivait la «grande vie» et possédait de belles économies, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'il pourrait être l'auteur de nombreuses escroqueries similaires. La police a saisi chez lui plus de 80.000 euros, ainsi qu'une voiture luxe, une Audi Q7.

l'homme nie les faits

Placé en garde à vue, l'homme a pourtant nié les faits reprochés. Selon lui, il aurait juste donné des «conseils» à des particuliers. Concernant son train de vie, il dit avoir reçu des aides de sa famille et d'associations. Celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire.

Sa compagne a également été placée en garde à vue. Elle a fini par avouer qu'elle connaissait les pratiques de son compagnon.

Les piratages de compteurs Linky sont de plus en plus fréquents. Le 15 décembre dernier, deux individus ont été arrêtés et jugés dans le Doubs pour avoir trafiqué des compteurs Linky. Les pirates, mais également les clients qui acceptent la mise en place de ce piratage, risquent jusqu’à 1 million d’euros d’amende et 10 ans de prison.