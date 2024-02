Tabac : voici les 10 pays où le prix du paquet de cigarettes est le moins cher

Alors que les prix du tabac vont connaître une nouvelle hausse comprise entre 50 et 75 centimes d’euros selon les paquets vendus en France ce vendredi 1er mars, voici les 10 pays où le prix du paquet de cigarettes est le moins cher dans le monde.

Le continent africain est ultra-représenté dans ce classement. Après une première hausse en janvier dernier, le prix du paquet de cigarettes va subir une nouvelle augmentation de 50 à 75 centimes d’euros dès ce vendredi 1er mars.

Cette décision, actée par un arrêté publié au Journal officiel le 9 février dernier, va encore faire croître le tarif du tabac dans l’Hexagone. Depuis le 1er janvier 2024, le prix moyen du paquet de cigarettes en France est de 11 euros. Ce prix conséquent résulte d’une taxation importante exercée par l’État afin de réduire les effets néfastes du tabagisme, véritable problématique de santé publique en France.

Consommé par près de 30 % de la population adulte, le tabac est la première cause de morts évitables en France. Chaque année, ce sont plus de 75.000 fumeurs qui décèdent d’une pathologie liée au tabagisme dans notre pays. Ce chiffre représente 13% de la mortalité globale, soit 19% de la mortalité chez les hommes et 7% chez les femmes.

Le tabac est à l’origine de 8 millions de décès prématurés sur l'ensemble du globe. A l’échelle mondiale, de nombreux pays vendent le tabac à des prix extrêmement bas en comparaison de ceux exercés en France. Le site combien-coûte.net recense les 10 pays où le prix du paquet de cigarettes est le moins cher grâce à une base de données mise à jour au moins une fois par mois.

Le Kirghizistan : 1,24 euro

Le prix moyen d’un paquet de cigarettes dans le pays est de 1,24 € avec des tarifs variant de 1,14 et 1,65 € selon les marques vendues (soit 88 % de moins qu’en France).

Le Sénégal : 1,22 euro

Dans ce pays d'Afrique le prix moyen est de 1,22 € avec des tarifs variant de 1,22 et 1,52 € selon les marques vendues (soit 88 % de moins qu’en France).

Le Ghana : 1,19 euro

Ici, le prix moyen d’un paquet est de 1,19 € avec des tarifs variant de 0,74 et 1,48 € selon les marques vendues (soit 89 % de moins qu’en France).

Le Vietnam : 1,14 euro

Au Vietnam, il faut débourser en moyenne 1,14 € avec des tarifs variant de 1,09 et 1,87 € selon les marques vendues (soit 89 % de moins qu’en France).

La Côte d’Ivoire : 1,14 euro

Comme au Vietnam, les habitants de Côte d'Ivoire payent en moyenne 1,14 €, avec des tarifs variant de 1,07 et 1,37 € selon les marques vendues (soit 89 % de moins qu’en France).

Djibouti : 1,03 euro

Le prix moyen d’un paquet de cigarettes dans le pays est de 1,03 € (soit 90 % de moins qu’en France).

La Guinée : 0,92 euro

Les quatre pays où le prix moyen d’un paquet de cigarettes est le moins cher affichent des prix souvent inférieurs à 1 €. En Guinée, il est de 0,92 €, avec des tarifs variant de 0,92 et 1,07 € selon les marques vendues (soit 91 % de moins qu’en France).

Le Mali : 0,92 euro

Le prix moyen d’un paquet de cigarettes dans le pays est de 0,92 € avec des tarifs variant de 0,86 et 1,38 € selon les marques vendues (soit 91 % de moins qu’en France).

Le Bénin : 0,91 euro

Au Bénin, ce prix moyen tombe à 0,91 € avec des tarifs variant de 0,76 et 3,05 € selon les marques vendues (soit 91 % de moins qu’en France).

Le Malawi : 0,89 euro

Enfin, le pays où le prix moyen d’un paquet de cigarettes est le moins cher au monde reste le Malawi. Il ainsi est de 0,89 € avec des tarifs variant de 0,42 et 1,37 €, selon les marques vendues (soit 91 % moins cher qu’en France).