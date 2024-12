Noël 2024 : 6 beaux livres à offrir aux fans de Harry Potter

Les idées de cadeaux de Noël sur le thème Harry Potter ne manquent pas, mais voici 6 livres récents qui toucheront intensément le coeur des Potterheads.

Coffret MinaLima

Pour la beauté de l'objet. Un ravissement pour les collectionneurs de tous âges, ce sublime coffret contient en son cœur les trois premiers tomes de la saga culte illustrés dans le style graphique magique du Studio MinaLima dirigé par le Brésilien Eduardo Lima et la Britannique Minaphora - les designers attitrés de J.K. Rowling pour le cinéma (c'est eux qui imaginent les affiches, les livres, les prospectus qui apparaissent à l'écran depuis le premier film). Ces trois volumes resteront uniques dans ce style (la réimagination des suivants ayant été confiée à d'autres) mais donneront à jamais une nouvelle dimension à l’univers enchanteur de Poudlard (et un look magnifique à la bibliothèque).

Harry Potter - Livres 1 à 3 : Harry Potter - Coffret Harry Potter MinaLima, Gallimard jeunesse, 110 euros.

Harry Potter : 100 Objets Culte

L’univers magique de Harry Potter regorge d’objets fascinants et enchantés qui font rêver les fans du monde entier. La Baguette de Sureau, le Magicobus, le Nimbus 2000, ou encore le Choixpeau… Ce livre recense les 100 artefacts culte de la saga Harry Potter, et en dévoile tous les secrets et anecdotes en recueillant le parole de leurs créateurs, mais aussi des cinéastes qui les ont mis en scène et des acteurs qui les ont manipulés. Des croquis préparatoires reviennent sur les genèse et photographies de tournage, issus des archives de Warner Bros., pour replonger dans la magie des films.

Harry Potter 100 Objets Culte, Huginn & Muninn, 190 pages, 39,95 euros.

Le grand livre pop-up des créatures

Un petit bijou… Les créatures magiques de la saga Harry Potter surgissent comme par magie de ce livre pop-up collector grand format magnifiquement réalisé, qui va émerveiller les petits comme les plus grands. Chaque page se déploie et refait vivre des événements emblématiques de la saga.

Le grand livre pop-up des créatures, Gallimard jeunesse, 80 euros.

Harry Potter, Fantastic Beasts, Le Grand Livre des Créatures

Nouveau volume de la grande encyclopédie magique, ce livre officiel, riche de photographies de coulisses et de croquis préparatoires, mais aussi généreux en interviews des acteurs et des membres de l'équipe de production, est un must-have pour tous les Potterheads qui y apprendront tout - de l'hippogriffe, aux Sombrals, en passant par les Niffleurs ou encore les Botrucs - sur les créatures qui peuplent les univers de Harry Potter et des Animaux Fantastiques.

Harry Potter, Fantastic Beasts, Le Grand Livre des Créatures, Huginn & Muninn, 224 pages, 49,95 euros.

Noël à Poudlard

«Noël approchait. Un jour de la mi-décembre, Poudlard se réveilla sous une épaisse couche de neige.» Ce livre fait revivre le fabuleux chapitre 12 de «Harry Potter à l'école des sorciers», qui faisait le récit du premier Noël de Harry Potter à Poudlard. Un cadeau parfait à glisser sous le sapin pour se replonger dans l'ambiance de la Grande Salle décorée, des douces soirées dans la salle commune de Gryffondor, la nourriture délicieuse, les biscuits magiques... et la joie d'ouvrir les cadeaux.

Noël à Poudlard, Gallimard jeunesse, 40 pages, 19,90 euros.

Sortilèges, le guide de la magie

Accompagné d’une baguette lumineuse qui d’un côté révèle des éléments cachés et de l’autre écrit à l’encre invisible, cet ouvrage sera la Bible des petits apprentis sorciers, qui y découvriront tout ce qu'il y a savoir sur les sortilèges, les métamorphoses, les potions, ou encore la botanique… En bref tout le savoir nécessaire pour intégrer Poudlard et y faire des étincelles.

Sortilèges, le guide de la magie, Gallimard jeunesse, 64 pages, 19,90 euros.