Les créateurs de «Stranger Things» vont écrire et réaliser un film qui sortira au cinéma en 2028

Les frères Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série «Stranger Things», annoncent qu’ils vont écrire et réaliser un film pour le cinéma.

Les Duffer vont investir le grand écran. Paramount vient d’annoncer que Matt et Ross Duffer, les créateurs de «Stranger Things», planchent actuellement sur un long-métrage. Développé par leur société de production Upside Down Pictures, il s’agira de leur premier film dans le cadre de leur contrat de quatre ans avec Paramount, explique Variety. Si aucun détail concernant l’intrigue n’a pour l’heure filtré, le projet, qui selon THR est intitulé provisoirement «Mysterious Event», a déjà une date de sortie aux Etats-Unis, fixée au 3 novembre 2028.

Comme le relate Variety, avant de se lancer dans «Stranger Things» avec l’immense succès que l’on connaît, les deux frères avaient déjà réalisé un long-métrage, un thriller post-apocalyptique intitulé «Hidden», qui avait finalement dû se contenter d'une sortie en VOD. Si l'entreprise n'avait pas reçu le succès escompté donc, il avait néanmoins permis aux Duffer de faire leur entrée à la télévision puisque le scénario avait tapé dans l’œil d'un certain M. Night Shyamalan qui les engagera sur sa série «Wayward Pines» (2015). Arrivera ensuite «Stranger Things», série phénomène qui achèvera de les faire connaître à travers toute la planète.

Pour mémoire, après la diffusion de la cinquième et dernière saison de la série instantanément culte, les frères Duffer ont mis fin à leur contrat avec Netflix pour signer un accord d'exclusivité de quatre ans avec Paramount. Un accord portant sur des projets de films, mais aussi de séries et de contenus pour le streaming.

L'opportunité de réaliser des films destinés au grand écran aurait été l'une des principales motivations des frères Duffer pour rejoindre la nouvelle propriété de David Ellison, estimant qu’à 42 ans il est temps pour eux de voir plus grand.