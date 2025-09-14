Automobile : voici les pièces les plus volées en France

Des logos dans les années 90 aux caméras de recul en 2025, le vol de pièces d'automobiles est quasiment aussi vieux que la mise en circulation des véhicules. Certaines coûtent un petit billet sur le marché parallèle.

Un vol à gros profit. Le vol de pièces automobiles a augmenté de 10 % sur les 12 derniers mois. La facilité d’accès et de revente en fait une cible privilégiée pour les voleurs. En revanche, pour les propriétaires de véhicules, la facture est bien plus salée.

Quelques outils, un cric, et un véhicule se retrouve dépourvu de roues ; quelques coups de tournevis, et l’essentiel des options d’une voiture quitte son propriétaire. Parmi les profils les plus visés, les véhicules électriques sont les plus ciblés : plus récents, plus équipés, ils sont une corne d’abondance pour les personnes souhaitant revendre leurs pièces.

Des pièces à plusieurs milliers d’euros

L’ensemble des roues est toujours un choix facile pour les voleurs. Plus de 18 % des vols de pièces ciblent cette partie, essentielle, des véhicules. En seulement quelques minutes, la voiture se retrouve figée sur des parpaings. Les modèles sportifs ou haut de gamme, en alliage, se revendent très facilement sur le marché parallèle à plusieurs centaines d’euros.

Les catalyseurs sont aussi largement privilégiés par les voleurs. Véritable mine d’or, cette pièce sert initialement à réduire la nocivité des gaz d’échappement. Facile d’accès, une simple scie électrique permet de repartir avec cette pièce. Elle contient de nombreux métaux de valeur comme le palladium, le rhodium ou encore le platine. L’ensemble se revend pour plusieurs centaines d’euros.

Un tiers des vols vise les phares. Toujours aussi simples à récupérer, les ensembles optiques, notamment les LED ou xénon, se revendent entre 150 et 300 € contre 1 000 € chez un concessionnaire agréé.

Pour quelques dizaines d’euros, les caméras de recul, radars de stationnement et capteurs d’assistance à la conduite se revendent très facilement. Ces fonctionnalités high-tech se récupèrent en quelques minutes, nécessitant un simple arrachage sur les pare-chocs. Ils se revendent à plusieurs centaines d’euros dans des magasins automobiles.

Enfin, la pièce la plus volée en France reste toujours le rétroviseur. En seulement quelques secondes, un voleur peut repartir avec la pièce, qu’il revendra plus d’une centaine d’euros. Dans la continuité, les logos et calandres de marques supérieures sont souvent récupérés pour être revendus ou même collectionnés.