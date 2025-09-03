Il vend sa voiture et la vole 6 mois plus tard après avoir gardé un double des clés

Un octogénaire a volé sa propre voiture six mois après l’avoir vendue et gardé le double des clés. Il a ensuite été condamné par la justice suisse.

Un stratagème monté de toutes pièces. En juin 2024, un retraité suisse de 81 ans originaire de Bâle, a vendu sa Mercedes SL 350 à un particulier pour 20.000 francs suisses (un peu plus de 21.000 €). Six mois plus tard, le nouveau propriétaire a signalé le vol de la voiture à la police.

la carte grise annulée

L’auteur des faits n'était autre que l’ancien propriétaire qui avait gardé un double des clés sans en avertir l’acheteur. Le vol s'est produit quelques jours avant Noël.

Une fois la voiture récupérée, le voleur a changé les plaques d’immatriculation du véhicule afin qu’il ne soit pas identifiable. Prêt à tout, il a même conduit la Mercedes dans un garage de Duggingen avant d'annuler la carte grise et mettre le véhicule «hors circulation».

Le retraité n’a pas échappé à la justice. L’homme a reçu une amende ferme de 1.200 francs soit près de 1 .280 € ainsi qu’une amende avec sursis de 3.600 francs soit 3 .850 €.