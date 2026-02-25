Rappel de produit : attention à ces jouets pour enfants vendus chez Action et Hema contenant de l'amiante

Ce mercredi 25 février, le site officiel Rappel Conso alerte les personnes ayant acheté des jouets commercialisés dans les magasins Action et Hema. Des traces d'amiante détectées sont à l'origine de ces rappels. Ce qu'il faut savoir.

Attention. Le site officiel pour les consommateurs sur les rappels de produits indique qu'une procédure de rappel vise des figurines Stretcherz proposées par les magasins Action, car «le garnissage peut contenir de l'amiante», a précisé le site. Les figurines Stretch Squad, qui sont également disponibles dans la même enseigne, sont rappelées après la détection de «traces d'amiante» dans leur rembourrage.

#RappelProduit Figurines Stretcherz - HTI Toys Risques : Risque chimique Motif : Le garnissage peut contenir de l'amiante. https://t.co/Zc4dYcr8GApic.twitter.com/VEzSfezhd2 — RappelConso (@RappelConso) February 24, 2026

«L'exposition à ce matériau peut présenter un risque élevé pour la santé si le produit est endommagé et que le garnissage se répand (par inhalation en particulier)». Une vingtaine de lots sont concernés par ce rappel, les numéros sont à retrouver sur la fiche produit du site Rappel Conso. Par ailleurs, il est demandé aux consommateurs de laisser ces produits «hors de portée des enfants» en attendant de les rapporter en magasins et de demander remboursement. En cas de questions veuillez contacter le 01 55 56 41 52.

Des jeux de bricolage en vente chez Hema

Depuis le vendredi 20 février, plusieurs kits créatifs à base de sable vendus dans l'enseigne Hema font également l'objet d'un rappel. La présence d'amiante est également en cause pour ces produits. Le site officiel, donne des consignes similaire pour les sableurs en lots de six, et les jeux de sable et de bricolage. Ces jouets ne doivent surtout pas être utilisés et doivent être rapportés au point de vente. La fiche des produits est consultable sur le site Rappel Conso. En cas de questions supplémentaires, le numéro à joindre est le 01 40 39 94 61.

#RappelProduit Jeux de sable et de bricolage - HEMA Risques : Blessures Motif : Après des analyses il a été constaté que de l’amiante a été détectée dans au moins un petit tube des produits mentionnés ci-de ... https://t.co/3HLlLlOBb6pic.twitter.com/WNeJk0zujL — RappelConso (@RappelConso) February 20, 2026

Les sites internet des deux enseignes précisent que les articles seront remboursés en magasins, sans avoir besoin de présenter le ticket de caisse.