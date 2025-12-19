Plus de 185.000 jouets dangereux ont été détruits en 2024 en France

Risques d'étouffement, présence de substances allergisantes, facilité d'accès aux piles... Les autorités alertent sur la dangerosité de certains jouets vendus dans des magasins mais aussi en ligne. 185.000 ont été détruits l'an passé.

Baguettes magiques, balles lumineuses, scoubidous... Plus de 185.000 jouets non-conformes et dangereux ont été détruits en 2024 en France, a annoncé ce vendredi 19 décembre, la Répression des fraudes. Alors que l'année a été marquée par des polémiques liées à Shein et Aliexpress, les autorités alertent une fois de plus sur les jouets vendus sur les plates-formes d'e-commerce au «taux de non conformité et de dangerosité plus élevé».

La Répression des fraudes (DGCCRF) s'est appuyée pour son enquête sur 2.000 professionnels (distributeurs, magasins spécialisés, forains...) et sur 5 plates-formes d'e-commerce, dont le nom n'a pas été révélé mais qui engrangent entre 7 à 22 millions de visiteurs mensuels uniques en France. Quatre d'entre elles sont étrangères. «On observe un taux de non conformité et de dangerosité bien plus important sur les sites d'e-commerce», explique à l'AFP Alice Vilcot, directrice du porte-parolat de DGCCRF.

Sur les 700 jouets saisis et analysés auprès des professionnels commercialisant les jouets, 24% se sont révélés dangereux. En revanche, sur les 70 jouets achetés par des enquêteurs de la DGCCRF sur les plates-formes, «30% se sont révélés non-conformes et plus de 60% non-conformes et dangereux».

Risque d'étouffement, substances allergisantes...

«Risques d'étouffement ou d'étranglement », «présence de substances allergisantes », «trop grande facilité d'accès aux piles dans les jouets, engendrant un risque d'ingestion par l'enfant», sont les principaux dangers relevés, détaille la Répression des fraudes dans un communiqué.

Parmi les 185.000 jouets dangereux saisis et détruits par la Répression des fraudes en 2024, se trouvaient des baguettes magiques avec un accès trop facile aux piles, des balles lumineuses dont les LED peuvent causer des lésions à la rétine ou encore des kits de scoubidous comportant des phtalates (produits toxiques) au-delà du seuil légal.

«Les plates-formes d'e-commerce proposent des jouets qui peuvent être intéressants parce qu'ils ont des prix vraiment faibles, mais ce qui n'est pas cher peut coûter très cher après aux consommateurs s'il y a un incident», alerte Alice Vilcot.

Privilégier l'achat physique

Les autorités recommandent de privilégier l'achat en magasin où l'on peut toucher les jouets, d'être vigilant aux caractéristiques des produits et de ne pas se fier aux photographies qui peuvent être trompeuses.

«Seuls 8% des professionnels ont présenté des manquements graves» et ont fait l'objet de diverses sanctions et il y a eu plus de 450 avertissements pour des manquements mineurs, selon la DGCCRF. «Encore une fois, cette étude montre que pour les plateformes de l'e-commerce et leurs marketplaces, la non-conformité, l'absence de contrôle et la vente de produits dangereux n'est pas l'exception : c'est leur business modèle», a affirmé le ministre du Commerce Serge Papin, cité dans le communiqué.

Dans une autre étude, menée par la Fédération européenne du jouet et dévoilée en novembre, 96% des jouets achetés auprès de vendeurs tiers extra-européens sur les places de marché en ligne sont non-conformes et plus de 86% sont dangereux pour les enfants.

La fédération avait analysé 70 jouets achetés sur Aliexpress, Amazon Marketplace, CDiscount, Fruugo, Joom, Shein et Temu. Jeudi 18 décembre, les douanes françaises ont annoncé la saisie en 2025 de près de 11 millions de jouets contrefaits vendus en ligne, dont la majorité «présentaient des risques importants pour la santé et la sécurité des consommateurs».