Vélo : voici une sélection de 5 casques, du plus basique au plus avancé

Élément indispensable pour rouler en sécurité, et éviter des blessures graves à la tête, le casque de vélo se présente sous différentes formes et différents modèles. Voici une sélection de cinq articles, du plus basique au plus élaboré.

Casque Bontrager WaveCel

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Le casque Bontrager WaveCel est le parfait allié des vélotaffeurs et des cyclistes occasionnels. Le style est soigné, avec un design épuré tout en garantissant le maximum de sécurité. Il dispose de la technologie WaveCel permettant d’améliorer la résistance au choc par rapport aux casques traditionnels en absorbant les impacts linéaires et l’énergie rotationnelle. Convient parfaitement aux propriétaires de vélos électriques.

Casque Bontrager WaveCel, 144,49 €

Casque TREK Velocis Mips

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Le casque Velocis Mips est ultraléger, aérodynamique et aéré. Il est également équipé du système Mips Air Safety, intégré au casque, pour une protection supplémentaire contre les forces rotationnelles. Le confort est lui aussi optimal, notamment avec le lacet BOA® facilement réglable, et des ports d’attache en caoutchouc pour accueillir les lunettes de soleil solidement. Un casque de qualité professionnelle.

Casque Velocis Mips, 249,99 €

Casque Overade Plixi

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Fruit du travail d’un ingénieur français, le casque Overade Plixi propose de diminuer de 70% son encombrement avec un système pliable unique au monde. Il possède toutes les certifications de sécurité, se révèle d’une légèreté surprenante, en plus d’un design impeccable avec sa petite casquette amovible sur le devant. Ses 14 points d’aération et sa coque rigide ABS sont des «plus» très appréciables.

Casque Overade Plixi, 109 €

Casque Tenways EH20

© Tenways

La technologie s’invite au programme avec le casque Tenways EH20. Du point de vue sécurité, il coche toutes les cases avec sa coque renforcée, son rembourrage en mousse respirante, et ses sangles faciles à régler. Ce casque possède également un éclairage intelligent, qui s’allume automatiquement dans l’obscurité, avec des clignotants. Enfin, sa fonction audio intégrée permet de passer des appels en mains libres, d’écouter des audios (musique, radio, podcast) et d’utiliser un assistant vocal.

Casque Tenways EH20, 159 €

Casque Overade Life

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Le casque Overade Life est un casque ultra-avancé doté d’une technologie de pointe pour les cyclistes les plus exigeants sur la sécurité. Il est possible de l’équiper d’une visière de protection, sa lumière avant permet de faire des appels de phares, et ces derniers disposent de clignotants directionnels tout en gardant les mains sur le guidon. Mieux encore, l’installation d’un capteur sur le levier de frein permettant d’obtenir un feu de freinage 100% fiable. Détail à savoir : le casque est démontable à 99% et permet de réparer les éléments, et/ou changer l’électronique en cas de besoin.

Casque Overade Life, 149 €