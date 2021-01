80 ans du capitaine Haddock : d'où viennent les noms des personnages de Tintin ?

Le capitaine Haddock, fameux marin grognon et meilleur ami de Tintin, fête ses 80 ans en 2021. Mais d’où viennent les noms si particuliers des personnages imaginés par Hergé ? Il faut revenir en 1978, année du cinquantième anniversaire des aventures du reporter, pour que son créateur donne un élément de réponse.

Cette année-là, Rémi George, dont les initiales ont donné son nom d’artiste au dessinateur, fête ce demi-siècle d’existence en répondant à la revue Lire. Il profite ainsi de l’occasion pour donner quelques informations sur les origines de ses personnages phares, à commencer par ses deux héros.

On apprend donc que les noms de Tintin et Milou ont été choisis dans l’urgence. Pressé pour créer un supplément jeunesse par le directeur du journal pour lequel il travaillait, Hergé avait dû inventer des protagonistes en moins d’une journée. C’est par hasard qu’il a opté pour «Tintin» et «Milou», le dessinateur choisissant les premières sonorités lui venant à l’esprit.

D'autres sources affirment que le nom de Tintin serait une référence à un personnage de bande-dessinée appelé Lutin-Tintin, du dessinateur Benjamin Rabier. Milou, lui, viendrait du surnom d'une ancienne petite-amie de l'auteur, Marie-Louis Van Cutsem.

Poisson et fleur

Le choix du «Capitaine Haddock», acolyte du héros dans de nombreuses aventures, est quant à lui sans équivoque. Le personnage étant un marin, Hergé aurait décidé de lui donner un nom de poisson, le haddock donc. Il se dit par ailleurs que le mythique capitaine a été inspiré par une famille anglaise de marin, nommée «Haddock», dont huit de ses membres sont devenus capitaines et amiraux au cours d’un seul et même siècle. Enfin, l’incontournable professeur Tournesol, scientifique lunaire et loufoque, doit son nom à la grande fleur jaune qui se tourne vers le soleil. Le personnage étant poétique, Hergé a voulu lui donner un nom léger.