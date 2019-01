Avec son manga Eveil, Taiyô Matsumoto imagine le futur sous la forme d'un retour aux sources

Auteur maintes fois primé et devenu célèbre pour son travail sur Amer Béton et Number 5, Taiyô Matsumoto était l'un des invités prestigieux du Festival international de la BD d'Angoulême 2019.

Alors qu'une rétrospective de ses travaux éclectiques étaient présentée sur place, l'homme est également venu dédicacer Eveil, l'un des inédits de sa collection, publié aux éditions Kana, qui mettent en avant la plupart de ses œuvres. Avec Eveil, le mangaka livre un récit ésotérique fort, où le futur de l'homme s'inscrit dans une forme de communion avec la nature.

A l’heure de la rétrospective proposée au Festival d’Angoulême, quel regard portez-vous sur votre carrière ?

Il y a plus de 20 ans, le premier festival de bande dessinée auquel j’ai assisté a été le Festival d’Angoulême. Je me souviens encore de l’émotion que j’ai ressentie sur place. Je suis donc particulièrement heureux qu’une telle occasion m’ait été offerte cette année.

Au Japon, le conformisme est très présent dans le milieu du manga, même si les idées foisonnent et sont très diverses. Toutefois, certains auteurs comme vous ont toujours veillé à développer un trait différent et surtout des histoires poétiques, mélancoliques ou tourmentées. On vous sent plus libre, comme certains auteurs de BD franco-belge. Comment expliquez-vous cela ? Avez-vous toujours pu exprimer ce que vous souhaitiez ?

Je me souviens que depuis enfant, j’avais tendance à aimer les livres et les dessins animés qui ont un petit côté sombre, plutôt que ceux qui sont joyeux. Depuis que je dessine moi-même des mangas, j’ai été influencé par la bande dessinée, par les œuvres de Katsuhiro Otomo, Yoshiharu Tsuge, par des films, des sports et beaucoup d’autres choses que je trouvais intéressants et séduisants.

Je pense que toutes ces influences mêlées à mes expériences personnelles donnent naissance à mes œuvres. Pour ce que j’exprime dans mes mangas, j’ai toujours réussi à aboutir à un résultat proche de ce que j’imagine dans mon esprit, en ce qui concerne le scénario ou encore le rythme de narration. Mais je ne suis encore jamais parvenu à créer une œuvre qui me satisfasse complètement.

Avez-vous lu des BD européennes et quels auteurs appréciez-vous ?

J’aime beaucoup Moebius, Enki Bilal, Nicolas de Crécy, David Prudhomme et Bastien Vivès.

Hana © Taiyo MATSUMOTO, 2002-2018

Les Français découvrent ce mois-ci un récit inédit chez nous avec «Eveil». Une œuvre dans laquelle vous vous projetez dans un futur où l’humain se rapproche de la nature, comme les amérindiens ou le peuple Aïnou. Pensez-vous que l’avenir de l’humanité s’engagera dans cette voie ?

J’ai toujours eu de l’admiration pour l’époque où l’on vénérait les esprits. La technologie de notre époque est impressionnante, mais j’ai l’impression qu’un retour aux sources pourrait être une piste pour nous.

Lorsqu’on regarde votre œuvre, on découvre une multitude de sujets abordés, que ce soit la science-fiction, le sport, le récit de samourai… Comment vous appropriez-vous un sujet, quel travail menez-vous avant d’amener une histoire à maturité ?

Dans mon cas, les sujets que je traite dans mes mangas sont des sujets qui m’intéressent ou que j’aime déjà à la base. Cela devient donc un plaisir de faire des recherches pour approfondir mes connaissances sur chaque sujet. Lorsque j’ai traité de sports, je suis allé recueillir des informations sur place de nombreuses fois. Pour les samurais, j’ai lu beaucoup d’ouvrages sur l’époque d’Edo et parcouru de nombreux recueils d’images.

Cela fait plus de 20 ans que je créé en collaboration avec mon épouse (elle aussi mangaka), donc les scénarios et les mise en scènes, on y travaille à deux. Nous retravaillons autant de fois qu’il le faut pour atteindre un résultat qui nous satisfasse tous les deux. Puis je montre cela à mon éditeur et s’il n’est pas convaincu, on retravaille de nouveau.

Quel sera le thème de votre prochain manga ?

Ma prochaine série sera une histoire dans laquelle évolueront un éditeur et des mangakas d’âge mûr. J’ai déjà écrit une dizaines de chapitres.

Eveil, de Taiyô Matsumoto, éd. Kana, histoire complète en un tome, disponible.