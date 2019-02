Les rappeurs de PNL dévoilent une photo de leur père sur Instagram

Les rappeurs de PNL, Ademo et N.O.S, ont décidé de rendre hommage à leur père, René Andrieu, en publiant une photo de lui sur Instagram.

Il y apparaît en compagnie du milliardaire Serge Dassault, décédé l'année dernière et alors maire de Corbeil-Essonnes, la ville où leur paternel a grandi. L'édile l'avait nommé à la tête de «l'Association des Jeunes des Tarterêts».

René Andrieu, le père des deux rappeurs, était alors l'une des figures des cités de la ville.

Pied-noir d'origine corse, René Andrieu avait un temps baigné dans le milieu du grand banditisme. Ancien braqueur, il a purgé huit ans à la maison d'arrêt de Poissy. Plus tard, il avait été impliqué dans une affaire de trafic de drogue et s'était exilé un temps en Corrèze, en 2001, y élevant ses deux fils, nés en 1986 et 1989.