Paris : La cité de l'économie va ouvrir ses portes

Citéco, le premier musée interactif d’Europe dédié à l’économie, ouvrira ses portes en juin au cœur de l’hôtel Gaillard (Paris 17e), l’ancienne succursale de la Banque de France.

Sur plus de 2400 m2, la Cité de l’économie accueillera une exposition permanente offrant un accès pédagogique aux enjeux, concepts et mécanismes de l’économie. Au fil d’un parcours épousant toutes les pièces de cet hôtel historique du XIXe siècle, les visiteurs découvriront notamment tous les fondamentaux de l’économie comme les échanges de biens et de services, fondement de l’activé économique, le rôle des acteurs – tels que l’État, les entreprises, et les banques -, mais aussi les marchés, avec le jeu de l’offre et de la demande.

©Banque de France/Confino

Deux autres séquences aborderont quant à elles, les instabilités et les crises entre les phases d’expansion et de récession, ainsi que les régulations mises en place à titre préventif. Enfin, la dernière séquence «Trésors», présentera tous les objets liés à la fonction bancaire. Afin d’aider le public à se familiariser avec les notions économiques, de nombreuses installations et supports pédagogiques, - 26 jeux multimédias individuels et collectifs, 58 vidéos originales, 15 manipulations interactives - rythmeront la visite.

©Banque de France/Confino

Depuis l’escalier d’honneur, où un spectacle audiovisuel immersif accueillera le public, à la salle des coffres, dans laquelle seront présentés les objets de collection – billets, pièces, machines –, les appartements privés d’Émile Gaillard où trônent de somptueuses cheminées, et le hall public qui évoque tout à la fois l’architecture néogothique/néo-Renaissance et le style Art nouveau, le public découvrira un parcours à la fois patrimonial et contemporain.

Citéco, ouverture en juin, 1, place du Général-Catroux (Paris 17e).