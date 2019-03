JoeyStarr campera Elephant man en octobre

Après avoir mis sa verve au service des grands textes dans « Eloquence à l’assemblée », JoeyStarr poursuit son aventure théâtrale. Aux côtés de Béatrice Dalle, le chanteur de NTM sera sur les planches dès la rentrée prochaine dans une pièce qui s’annonce déjà être un événement : « Elephant man ».

Alors que la pièce culte de Bernard Pomerance, inspirée d’une histoire vraie, sera montée pour la première fois à Paris, JoeyStarr incarnera, du 3 au 20 octobre aux Folies Bergère, le rôle mythique, de Joseph Merrick, alias Elephant man.

Il succède à un autre chanteur dans ce rôle-titre, puisqu’en 1980 David Bowie s’était déjà glissé dans la peau de ce personnage.

« J’ai choisi pour l’incarner JoeyStarr, un « montre » véritable, monstre sacré, monstre médiatique et culturel, monstre de scène dont la voix est reconnaissable entre mille et la physicité spectaculaire » note ainsi David Bobée, qui mettra en scène ce texte poignant sur la tolérance, les préjugés et la différence, popularisé au cinéma par David Lynch en 1980. « De JoeyStarr, j’aime la force de vérité, il est le refus du mensonge lui-même. Quitte à choquer, bousculer, provoquer. Son honnêteté, son intégrité, sa dignité, son entièreté, sa brutalité paraissent bien monstrueuses dans notre époque polie, c’est-à-dire moins policée ou courtoise que ripolinée ».

Pour ce nouveau projet théâtral, Didier Morville donnera la réplique à douze comédiens et retrouvera son ex-compagne Béatrice Dalle, dans le rôle de Madame Kendall.